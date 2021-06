Isolation wards ng SPMC sa Davao City, 'very critical level' na: hospital chief

Puno na ang intensive care units ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City habang nasa critical level na ang kanilang mga isolation ward, ayon sa kanilang medical chief na si Dr. Ricardo Audan.

Ayon kay Audan, aabot ito sa 87 beds, habang nasa critical level na ang kapasidad ng kanilang mga hospital bed.

"Full na ang ICU, 87 beds, 100 percent. Then, very critical level ang isolation ward for COVID," aniya sa text message nito sa ABS-CBN News.

Paubos na rin umano ang supply ng remdesivir na ginagamot para sa mga pasyente ng COVID-19. Pero hindi na nagbigay pa ng ano mang pahayag si Audan ukol dito.

Sa ngayon ay nasa 2,214 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod.

Isasailalim sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang lungsod mula Sabado, Hunyo 5 hanggang Hunyo 30.

Isasailalim lang dapat sa General Community Quarantine (GCQ) ang lungsod pero dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19, umapela na ang lokal na pamahalaan sa IATF na mas higpitan ang quarantine classification nito.

Noong Miyerkoles ng gabi, 441 ang nadagdag sa bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa buong Davao Region. Sa bilang, 248 ay mga residente ng Davao City.

