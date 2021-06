Polusyon ng mga barko sa Manila Bay, ininspeksyon ng DENR at Coast Guard

Kinunan ng water samples ng Manila Bay Anti-Pollution Task Force ang dagat malapit sa Navotas Fish Port at sa Baseco sa Maynila. June 4, 2021. Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagsagawa ng inspeksyon nitong Biyernes ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) at Coast Guard sa ilang bahagi ng Manila Bay para matukoy ang lebel ng polusyon sa mga kinalalagyan ng mga sasakyang dagat.

Kinunan ng water samples ng Manila Bay Anti-Pollution Task Force ang dagat malapit sa Navotas Fish Port at sa Baseco sa Maynila.

Sisilipin mula rito ang kanilang metal content o elementong bakal, oil and grease o dami ng langis at mantika, at fecal coliform o dumi ng tao.

Ayon sa pinuno ng task force na si Environment Undersecretary Benny Antiporda, hindi natutukan sa paglilinis ng Manila Bay ang mga sasakyang pandagat na nagdudulot din ng polusyon dito.

"Pwede kang maglinis ng dagat as long as kontrolado mo kung saan napupunta ang waste water mo. But based on what we’ve seen hindi nakokontrol ang waste water niya," paliwanag ni Antiporda.

The task force led by the DENR is checking for metal content, oil and grease, & fecal coliform in the water.

Among those targeted for sampling were ship repairs which leak rust, among other elements

"Talagang humahalo na lang siya sa tubig dagat na walang treatment facility, hindi man lang naililigpit ang kalawang nila, so these are the things they need to explain to us," dagdag niya.

Sabi pa ni Antiporda, kadalasan walang mga maaayos na waste treatment facility ang mga barkong mahigit 400 tonelada ang timbang, o kaya kung mas maliit naman hindi ito regular na napapalinis.

Bukod sa pagtatapon ng basura, napuntirya rin ang mga shipyard sa bahagi ng Navotas na pinagkukumpunian ng mga madalas ay kinakalawang nang mga barko.

Kinuhaan din ng water sample ang paligid ng mga de-kahoy na passenger cargo vessel na tinatawag na mga “batil”, na bumibiyahe sa mga probinsya.

PAGTAPON NG DUMI SA DAGAT

Aminado ang kapitan ng isang barko na itinatapon na lang nila sa dagat ang kanilang mga dumi dahil ito na ang kanilang matagal nang nakasanayan.

"Direct sa tubig. Lahat po—panghinaw, panligo, laba, ngayon ‘'yong ibang tubig minsan ‘pag sumama sa running, nalagay sa drum binubuhos mo siya," paliwanag ni Angelito Balitaan.

"Hihingi kami ng tulong kung ano ang kaya nilang ibigay. Ang maisuggest ko lang baka pwede nila hintayin na kung kailan magdrydock, mapagbibigyan kami dapat," aniya.

Nanawagan ang DENR sa mga may-ari at kapitan ng mga barko na makipagtulungan sa ahensya para mabawasan na rin ang polusyon sa Manila Bay.

Mula sa resulta ng pagsusuri sa water sample, tutukuyin sa gamit ang mga dokumento o resibo ang mga barkong salarin ng polusyon at ipapatawag.

Dagdag nila, kailangan nang higpitan ang panuntunan ng Department of Transportation para sa paglilinis at pagtapon ng dumi ng mga barko na huling inilabas bago ang administrasyong Duterte.

Pinagsama rin ang jurisdiction ng DENR sa mga baybayin at Coast Guard sa mga sasakyang dagat para masita ang mga barko.

Makikipag-ugnayan naman daw ang task force sa ahensya at lokal na pamahalaan na may hawak ng Navotas Fish Port para mapalinis ang basurang nakitang lumulutang roon.

Bahagi ang inspeksyong ito ng paggunita sa Environment Month sa bansa at pakikiisa sa World Environment Day sa Sabado, Hunyo 5.