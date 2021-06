ALAMIN: Job hunting tips para sa fresh grads ngayong pandemya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Malaking hamon sa mga fresh graduate sa kolehiyo ang paghahanap ng trabaho sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Bukod kasi sa matinding kompetisyon sa mga limitadong trabahong in-demand ngayon, kailangan din nilang palakasin ang kanilang digital skills para makasabay sa new normal, ayon sa isang job portal.

Ang UP tourism graduate na si Jan del Rosario, naudlot ang mga plano sa buhay lalo't ang industriya niya ang isa sa mga pinakanasapul ng pandemya.

Sa ngayon, nagtatrabaho siya bilang financial advisor.

"The pandemic struck the tourism industry the most. It made me think out of the box... I tried looking for jobs in the tourism industry. But upon checking, it was hard getting a job with the industry I graduated from," sabi ng binata.

Ang IT graduate na si Joan Ternio naman, inabot nang higit isang taon bago nakahanap ng trabaho bilang infrastructure analyst.

Kung tutuusin, umuusad na ang kanyang application sa mga kompanya bago ang pandemya pero dahil sa epekto ng krisis, nag-freeze hiring ang mga ito.

"In the middle of the application process, most of the companies I applied to stopped hiring, it was depressing on my end since there were a lot of opportunities I really wanted to pursue," sabi niya.

Ayon sa online job portal na JobStreet Philippines, bago ang pandemya ay nasa 100,000 trabaho ang naka-post sa website nila kada araw.

Ngayon, nasa 50,000 na lamang ito.

Mas mataas na ito kumpara sa 30,000 na trabaho sa website noong ipinatupad ang enhanced community quarantine.



Bukod sa limitadong mga bakanteng posisyon, kailangan ding makipagkompetensiya ng mga fresh graduate sa mga displaced worker na naghahanap din ng trabaho.

"We had a height of 7 million displaced Filipino workers in the country. Dahil sa mga bagong graduates, mahirap din talaga for them maghanap ng work dahil ang ating supply of jobs is very limited," ani Philip Gioca, country manager ng JobStreet Philippines.

Kaya para mataas ang tsansang sila ay ma-hire, payo ni Gioca, dapat palakasin ng job seekers ang kanilang digital skills para makasabay sa new normal.

Kailangan din nilang mamuhunan sa online o work-from-home setup.

"Marami tayong proseso na naging online or acceleration to the digital space. May mga taong puwede nang mag-work-from-home... Kinakailangang bihasa sila dito (digital format). Importante rin na tignan nila ano ang skills needed in those jobs that require online processes. They have to reskill themselves, learn from learning platforms and sites—karamihan naman dito ay free," payo ni Gioca.

"For the new graduates, it's important they have a digital resume and profile. Right now, most of the companies are searching for talents using the online or digital platform," dagdag niya.

Sabi pa niya, iwasan muna maging choosy sa trabaho lalo pa't marami ang nag-aagawan ngayon sa mga posisyon.

"Finding a job now becomes more competitive. Kailangan both groups (fresh graduates and displaced workers) would really now find their sweet spot on that kind of job... Don’t be choosy, just make sure you get the job done and practice," ani Gioca.

Ayon kay Gioca, namamayagpag ngayon ang mga trabahong may kinalaman sa business process outsourcing, banking, financial services at computer information technology.

Umaasa rin siyang mas marami pang trabaho ang magbubukas para sa mga job seeker kasabay ng unti-unting pagbubukas ng ekonomiya.

—Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News