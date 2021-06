89 porsiyentong Pinoy patuloy na nangangamba sa COVID-19: survey

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Aabot sa 89 porsiyento ng mga Pilipino ang patuloy na nangangambang tatamaan sila ng coronavirus disease (COVID-19), batay sa survey na inilabas ng Social Weather Stations.

Isinagawa ang survey mula Abril 28 hanggang Mayo 2.

Sa survey, lumalabas din na tumaas ang bilang ng mga Pinoy na nagsabing posibleng lumala pa ang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Ang mga ito ay nasa 49 porsiyentong Pinoy mula sa 31 porsiyento noong Nobyembre 2020.

Para sa Department of Health (DOH), tinitingnan nila itong oportunidad para mahikayat na magpabakuna ang mga tao kontra sa sakit.

Batay sa datos mula Hunyo 2, aabot sa 5,382,172 doses ng COVID-19 vaccines ang nagamit na.

Sa bilang, 4,088,422 ang naturukan ng unang dose habang 1,293,750 ang tinurukan ng ikalawang dose.

"We would like to shift this into a positive light. They perceive na ang COVID-19 is still a risk, we can take that opportunity para mas i-encourage silang magpabakuna. Dahil alam naman natin na ang bakuna plus minimum public health standards ang mga paraan para maibsan ang ating sitwasyon," ani DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Para kay Dr. Edsel Salvana na miyembro ng DOH Technical Advisory Group, hangga’t hindi nababakunahan ang mas maraming Pilipino, mananatili ang COVID-19 bilang isa sa pinakapinangangambahan ng lahat.

"Whatever happens naman kahit bakunado na po tayo ng COVID – ang COVID kasi constantly nagmu-mutate, puwede magkaroon ng bagong variants – it’s not something that we will say na, 'Okay, nabakunahan na ako, tapos na ito para sa akin.' It may be true for you in terms of decreased severity ng illness, hindi ka na mamamatay sa COVID, pero marami pa po sa ating mga kababayan ang hindi nababakunahan," ani Salvana.

Unang iniulat ni Dr. John Wong ng IATF Sub-technical Working Group on Data Analytics na 1 milyong Pinoy ang hindi nakatanggap ng ikalawang dose ng bakuna kontra COVID-19.

Pero sabi ng DOH, nasa 113,000 lang talaga ang bilang na ito.

"Doctor Wong mentioned that of the 50 percent amount, quantity na sinabi niya nu'ng nag-town hall tayo, were based on assumptions. Noong time na kasagsagan ng kaso dito sa 'NCR Plus' bubble, ito 'yung time na mataas ang allocation ng vaccines sa NCR plus. During that time, may mga kababayan na na-expose, nagkasakit so come their second scheduled time na-defer sila because of sickness or illness because of being exposed," ani Vergeire.

Paalala ng DOH na maaaari pa ring makuha ang ikalawang dose ng bakuna kung makakaligtaan ito basta't makipag-ugnayan sa barangay o lokal na pamahalaan.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News