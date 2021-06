8 sugatan sa banggaan ng bus, ambulansiya sa EDSA-Shaw

Watch more in iWantTFC

MAYNILA (UPDATED) - Walo ang sugatan matapos magbanggaan ang isang bus at ambulansiya sa Mandaluyong City, Biyernes ng gabi.

Ayon kay Bong Nebrija, hepe ng MMDA-EDSA special traffic and transport zone division, nasa regular lane ang ambulansya at biglang pumasok ito sa bus lane kung saan paparating naman ang EDSA Carousel bus kaya nasalpok nito ang ambulansya at tumagilid sa kalye.

Tumaob ang ambulansiya at tumama ang bus, na may 15 pasahero, sa isang poste ng MRT sa center island ng EDSA tunnel. Nasira ang bahagi ng center island.

Sugatan ang driver ng bus, konduktor at anim sa mga pasahero.

Ipinadala ang mga nasugatan sa Mandaluyong Medical Center kung saan sila ngayon nagpapagaling. Ani ng opisyal, isa sa kanila ay nasa kritikal na sitwasyon.

"Kritikal sa kanilya 'yung pasahero na ... well, apparently nung pagka-hit, eh tumilapon sa labas. Inabutan namin po siya sa kalsada," ani Nebrija.

Naipit din umano ang driver ng bus sa manibela. Wala naman lamang pasyente ang ambulansiya.

Tumanging magbigay ng pahayag ang driver ng ambulansya. Hindi rin nagbigay ng panayam ang mga imbestigador dahil kasalukuyan pa nilang iniimbestigahan ang aksidente.

Wala umanong CCTV camera sa bahaging iyon ng EDSA dahil katatanggal lang daw ng MMDA para sa maintenance.

Ayon kay Nebrija, isinarado na nila ang tunnel para sa clearing operations.

--May ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

