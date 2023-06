P8M alok sa pagbaliktad ng mga akusado, ‘kathang isip’ – Teves

MANILA – Tinawag ni suspended Negros Oriental Congressman Arnolfo “Arnie” Teves Jr. na “kathang isip” ang umanoy P8 milyong alok sa bawat suspek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo para bawiin ang nauna nilang akusasyon laban sa mambabatas.

Sa video sa kanyang Facebook page nitong Sabado, sinabi ni Teves na hindi niya maunawaan kung saan nakuha ni Justice Sec. Jesus Crispin “Boying” Remulla ang figure na P8 million.

“Hindi ko alam saan nakuha ‘yung 8 million na number eh. Bakit hindi 7, hindi 9, hindi 10 million? Baka pumasok sa isip niya na gamitin ‘yung number 8 dahil swerte? Doon mo makikita na mga kathang isip,” ani Teves.

Naunang sinabi ni Remulla na, batay sa intel report, inalok ng P8 million ang mga gunmen na dahilan ng kanilang pagbaliktad, na nagsimula umano nang mahuli noong Marso ang itinuturing co-mastermind ni Teves na si Marvin Miranda.

Tahasang itinuro ni Remulla si dating Justice Undersecretary Reynante Orceo na siya umanong kumausap sa mga akusado.

“Noong finally kinuha niya ang abugado na nagpunta roon, nagsimula na yung mga offer na bigyan ng pera itong mga ibang akusado o i-offer sila ng malalaking amount ng pera, amounting to, according to the intel report, 8 million pesos each,” ani Remulla.

Giit ni Teves, nagsisinungaling ang Justice secretary.

“Kung ano-anong lumalabas sa utak mo, hindi naman totoo. At nasabi mo pa sa publiko. Anong istura mo ngayon? ‘Di sinungaling, ‘di ba? So, wala: king of sablay, fake news, sinungaling,” saad ni Teves.

Para sa biyuda ni Gov. Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo, may batayan ang pahayag ni Remulla kaugnay ng paggamit ng pera ng mga Teves para suportahan ang mga akusado.

Hinala rin ni Degamo, may gumagastos para mabigyan ng magagaling na abogado ang mga gunmen.

“I was right all along. Kasi dito sa Negros, alam namin ‘yung kalakaran nila,” saad ni Degamo.

“Money talaga ‘yung gagamitin nila to get what they want, just like how it was back here in Negros Oriental -- they were able to silence everyone because of money and fear,” dagdag niya.

Sa kabila ng pagbaliktad ng testimonya ng mga gunmen, naniniwala si Degamo na nananatiling malakas ang kaso laban kay Teves dahil may mga matibay umanong ebidensya para mapanagot ang mambabatas.

“’Yun namang testimony [is] the lowest form in the hierarchy of evidence, lowest kasi nai-influence siya by different circumstances,” ani Degamo.

“There are other evidence, pieces of [evidence] na nagre-rely kami doon kaya hindi po kami natitinag.”