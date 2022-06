Unang kaso ng mas nakakahawang klase ng omicron naitala sa bansa

MAYNILA - Naitala na ang unang kaso ng BA.5 sublineage ng COVID-19 omicron variant sa bansa, inanunsiyo ng Department of Health ngayong Biyernes.

Hindi pa matukoy ng dalawang pasyente kung saan nakuha ang virus, dahil bukod sa kanilang pagpunta sa presinto noong halalan at sa kanilang pinagtatrabahuhan sa Metro Manila, wala naman silang travel history sa labas ng bansa.

Naka-isolate sa ngayon ang kanilang close contacts, habang ang isa sa kanila, nagpositibo sa COVID-19 pero hindi alam kung BA.5 variant ang tumama dahil hindi pa naise-sequence ang sample nito.

Wala namang masyadong pagkakaiba ang BA.4 at BA.5 subvariants ayon mga eksperto, pero sinasabing mas nakakahawa talaga ito nang 10 hanggang 30 porsiyento kumpara sa BA.2 na laganap ngayon sa bansa.

"It doesn’t seem like nakaka-evade naman nang gano'n kagrabe compared to original omicron," ani DOH Technical Advisory Group Member Edsel Salvana.

"Our vaccines are continuing to protect us," dagdag niya.

Muli namang iginiit ng DOH na hindi pa dapat alisin ang "emergency state" ng bansa sa COVID-19 dahil may implikasyon ito sa mga kasalukuyang bakuna tungkol sa virus.

"Merong kaakibat na implikasyon ito kapag ni-lift ang state of calamity. best example would be the emergency use authority of vaccines, pag na-lift ang state of calamity, 'yung EUA hindi na magwo-work," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News