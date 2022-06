Duque: COVID public health emergency, di pa panahon para tanggalin

Hindi pa panahon para tanggalin ng Pilipinas ang state of public health emergency na dulot ng COVID-19 pandemic, kahit nananatiling mababa ang bilang ng mga kaso ng sakit sa bansa, sabi ni Health Secretary Francisco Duque III.

Dapat aniyang hintayin munang maisailalim sa pinakamababang Alert Level 1 ang lahat ng lugar sa bansa bago ito isagawa.

Paliwanag ni Duque, marami pa rin kasing LGUs ang kulang pa sa target na mabakunahan kontra COVID.

Nauna nang ipinanukala ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na i-lift na ng bansa ang state of public health emergency, matapos ilagay ng US Centers for Disease Control and Prevention ang Pilipinas sa ilalim ng pinakamababang travel risk classification on Level 1.

Para mabilang dito, dapat hindi umaakyat sa 50 kada 100,000 na populasyon ang naitatalang bagong COVID cases sa isang bansa sa loob ng 28 araw.

“Sa ngayon hindi muna. We will have to wait until all the other cities and municipalities are de-escalated to Alert Level 1. Marami-rami pa rin ang nasa Alert Level 2, which means hindi nila nakukuha ‘yung kanilang (COVID) vaccination rate na 70% or 80% of the population, and 85% senior citizen,” sabi ni Duque.

“Although mababa na rin ang kaso sa lahat. Pero para talagang mahikayat ang LGUs na talagang dapat abutin nila yung dalawang metrics patungkol sa vaccination coverage,” dagdag niya.

“Karamihan naman ng economic centers sa Pilipinas nasa Alert Level 1 na, full capacity na. Anong difference noon?” ayon pa kay Duque.

Nasa 69.4 milyong indibidwal ang may kumpletong bakuna kontra COVID sa Pilipinas, kulang pa ng higit 7 milyon para maabot ang target na 77 milyon sa katapusan ng buwan.

Muling iginiit ng kalihim na mananatili ang mandato kaugnay ng pagsusuot ng face mask hanggang matapos ang termino ni Pangulong Duterte.

Ito ay sa gitna ng panibagong mga panawagan na tanggalin ang mask mandate sa outdoor spaces.

“We should capitalize on our gain, instead of removing what has been proven effective,” sabi ni Duque.

“The WHO even said that after the elections, our active (COVID) cases will jump to 300,000 cases, but now nasa 2,000 lang tayo. That’s a far cry from what even the projections were of the WHO, and some other groups... The reason is because we have such a good masking rate and relatively good vaccination coverage, at least the primary series coverage. Why will we squander that?” dagdag niya.

Ayon kay Presidential Adviser for COVID-19 Response Sec. Vince Dizon, hihintayin muna ng gobyerno ang rekomendasyon ng mga eksperto kaugnay ng mga nabanggit na panukala.

“Experts have not recommended that. We will follow expert advice,” aniya.