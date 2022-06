Kumukuha ng boarding pass ang mga biyahero sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) terminal 3 sa Pasay City, Abril 7, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Wala pang naitatalang kaso ng monkeypox sa Pilipinas, ayon sa isang opisyal ng Department of Health (DOH) ngayong Biyernes.

“Wala pa po tayong nakikita hanggang sa araw na ito, June 3,” ani Dr. Albert Domingo, direktor ng DOH Disease Prevention and Control and Communication, sa panayam ng 702 DZAS radio station.

Hindi bababa sa 550 kaso ng monkeypox ang nakumpirma mula noong Mayo 7 sa 30 bansang nasa labas ng sa kanluran at gitnang Africa, kung saan endemic ang sakit, ayon sa World Health Organization.

Ayon kay Domingo, bagama't wala pang kaso nito sa Pilipinas, maigi na ang mag-ingat. Sundin aniya ang mga panuntunan sa pag-iingat sa COVID-19 gaya ng pagsusuot ng facemask, paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa mga matataong lugar at social distancing.

Hindi airborne ang monkeypox, ayon kay Domingo, at nakukuha ito kung may close skin-to-skin contact sa taong may sakit kaya mas madali aniyang makaiwas dito.

“Ang pinagkaiba ng monkeypox sa COVID-19 mas nata-transmit mas naililipat ang monkeypox sa tinatawag na close physical contact, balat sa balat sugat sa sugat, nagkakadikit-dikit o 'yung tinatawag na face to face literal na magkaharap kayo,“ ani Domingo.

Nasa 5 hanggang 21 araw ang incubation period ng monkeypox.

Kabilang sa mga inisyal na sintomas nito ang mataas na lagnat, namamagang lymph nodes at rashes sa balat.

Sa mga nakakaranas ng naturang sintomas, lalo na kung galing sa mga bansang may positibong kaso ng monkeypox, mas maigi ayon kay Domingo na mag-report agad sa malapit na health center.

Samantala, hindi maiwasan ng ilan na mangamba sa sakit gaya ni Jilian Bea na may isang taong gulang na anak.

Nasa abroad din nakatira ang kaniyang mga magulang kaya mas doble ang pangamba niya.

Ayon kay Jillian, gaya ng pag-iingat sa COVID-19, ito rin ang ginagawa niya ngayon para makaiwas sakaling makapasok sa bansa ang monkeypox.

Kung lumabas man siya ng bahay para magpahangin kasama ang anak, sinisigurado niyang malayo sila sa kumpulan ng mga tao.

Sinigurado naman ng DOH na patuloy ang ginagawa nilang monitoring para hindi makapasok sa bansa ang monkeypox.

— May ulat ni Jose Carretero at ng Agence France-Presse