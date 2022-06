Courtesy: Beverley Cotten Courtesy: Beverley Cotten Courtesy: Beverley Cotten Courtesy: Beverley Cotten

Nagtamo ng pinsala ang 153 na bahay sa ilang lugar sa bayan ng M'lang, Cotabato Huwebes ng hapon, ayon sa municipal disaster risk reduction and management office.

Sa inisyal na assessment ng MDRRMO, 22 na bahay ang totally damaged habang 131 naman ang partially damaged.

Ayon kay Bernardo Tayong II, hepe ng MDRRMO, aabot sa 15 barangay ang apektado ng malakas na hangin.

Watch more News on iWantTFC

Dalawang menor de edad naman ang nagtamo ng minor injuries nang tamaan ng debris matapos matumba ang puno ng kahoy sa kanilang bahay.

Ayon kay Tayong, karamihan sa mga apektadong residente ay nagsasabing dahil ito sa buhawi at malakas na hangin.

"Actually from morning, grabe ang init dito. And by 4:30 pm, biglang dumilim then may thunderstorms, may hangin sabay ulan. Mga 20 minutes lang ang lakas ng ulan at hangin, after that, nawala na rin kasi nagliwanag na," sabi ni Tayong sa ABS-CBN News.

Wala namang lumikas na residente sa evacuation center dahil nakitira lamang sila sa kanilang mga kamag-anak.

Patuloy ang assessment ng MDRRMO kaugnay sa insidente.

-- Ulat ni Hernel Tocmo, ABS-CBN News