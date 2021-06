'Tandem na nakamamatay': Pinalulutang na Duterte-Duterte sa 2022 binatikos

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Patuloy ang pag-ugong ng usap-usapang tandem ng mag-amang Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa halalan 2022.

Hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ng mag-ama ukol sa kanilang plano sa halalan, pero sabi ng Palasyo, kasama si Duterte-Carpio sa mga posibleng iendorso ng Pangulo na pumalit sa kaniya.

"Let's just say that madaming options na nabanggit na ang Presidente and I will just repeat it. Ang mga options na pupuwedeng tumakbo includes also Mayor Sara Duterte, it includes Sen. Manny Pacquiao, it includes former Sen. Bongbong Marcos, it includes even Manila Mayor Isko Moreno. 'Yon 'yung mga naririnig ko and it includes also Sen. Bong Go," ani Presidential spokesman Harry Roque.

Pero ngayon pa lang ay binara na ng Makabayan bloc ang anumang planong pagkandidato ng mag-ama.

"Running in tandem ito na nakamamatay... Sa 2022 elections, hindi tayo papayag na mailuklok ang mag-amang Duterte na magpapanatili ng baluktot, pasista, at anti-mamamayang pamamalakad na nagdulot ng matinding kahirapan sa gitna ng pandemya," sabi ni Gabriela Rep. Arlene Brosas.

"Wakasan na ang dinastiya gaya ng panawagan nating wakasan na ang riding in tandem, wakasan na din natin itong running in tandem na magpapatuloy sa impluwensiya at pagkontrol ng kasalukuyang administrasyon Duterte beyond 2022," sabi ni Bayan Muna Rep. Carlos Zarate.

Pero wala pa mang desisyon ang mag-amang Duterte, nagtungo naman sa Davao City si dating Defense Secretary Gibo Teodoro para makipagpulong kay Duterte-Carpio.

Kasama ni Teodoro ang asawang si Monica at dating Camarines Sur Rep. Rolando Andaya.

—Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News