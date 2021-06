Ilang pantalan sa mga probinsiya sa Luzon, balik-operasyon na

MAYNILA (UPDATE) - Balik-operasyon na ang ilang pantalan sa Luzon, partikular na sa Batangas at Matnog sa Sorsogon, maging sa Mimaropa, para sa mga cargo at pasaherong nais na makasakay ng barko para makatawid ng dagat.

“Ngayon pong nag-resume kaninang alas-6:10 ng umaga, doon dumagsa na ang ating rolling cargoes. Mahigit na po sa 200. At ang ating mga pasahero dumagsa na po,” ayon kay Joselito Sinocruz, port manager ng Port Management Office ng Batangas Port.

Tiniyak naman ni Sinocruz na makabibiyahe ang lahat ng naantala ng pagdaan ng bagyong Dante.

“Yung pong mga barko natin, nung kasalukuyang bumabagyo, ay nandoon lang po sa may ankorahe. Katulad po nito, nasa 200 ang pila po nung mga truck, sigurado po yan maghapon makakatawid po yan, dahil po ang barko natin available po. Hindi na nila hihintayin yung oras na dapat po ay kanilang byahe para po mauubos po yung mga naantalang biyahe ng rolling cargoes,” paliwanag niya.

Nitong Martes, may anim umanong pasahero ang inilipat sa evacuation site dahil delikado ang pananatili sa pantalan sa kasagsagan ng bagyo.

“Hindi po safe ang pantalan during inclement weather. So nakipag-coordinate kami kaagad sa provincial government. Doon po dinala sa kanilang evacuation center,” sabi niya.

Miyerkoles naman ng umaga, bumalik sa normal na operasyon ang Matnog Port.

Ayon kay Achilles Galindes, acting division manager ng Matnog Port, nabigyang abiso sila ng Philippine Coast Guard alas-11 ng umaga ng Miyerkoes na pwede na muling maglayag.

"Sa kabuuan po, mula kahapon hanggang ngayong umaga, nakapagtala na po tayo ng 25 na biyahe mula Matnog, papuntang Northern Samar," sabi ni Galindes sa panayam sa TeleRadyo.

Sa naturang bilang ng biyahe, nakapagsakay ng 620 units ng mga sasakyan, kabilang ang mga truck at private vehicles, at nasa 2,500 naman na mga pasahero.

"Ngayon din po, mga bandang alas-8, ang na-observe namin, nasa 100 pang units ng mga trucks ang nasa kahabaan ng highway sa municipality ng Matnog," sabi niya.

Sa lalawigan ng Marinduque, ayon sa abiso ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, eksaktong alas-6 ng umaga pinayagan ang paglalayag ng barkong palabas ng lalawigan.



Inanunsiyo rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Oriental Mindoro na balik na ang biyahe sa Calapan Port. Kaya naman, nakapaglayag na ang higit 200 pasahero, 93 cargo vessel at pribadong sasakyang natengga doon dahil sa bagyong Dante, alas-6 ng umaga ng Huwebes.

Normal na rin ang operasyon ng Philippine Ports Authority sa bayan ng Mogpog, Marinduque.

Bandang alas-7:30 ng umaga, nagpaalis ng barko ang pamunuan ng pantalan sa Abra De Ilog, Occidental Mindoro, base ito sa inanunsiyo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Occidental Mindoro.

— May ulat ni Andrew Bernardo

