Lolang binaril ng lasing na pulis, nakaburol na sa simbahan sa QC

MAYNILA—Umiiyak na sinalubong ng mga anak at mga kamag-anak ang labi ni Lilibeth Valdez sa pagdating ng labi nito Miyerkoles sa Good Shepherd Cathedral sa Quezon City para sa isasagawang burol.

Si Valdez ang 52-anyos na lola na binaril ni Police Master Sgt. Hensie Zinampan sa Barangay Greater Fairview, Quezon City, Lunes ng gabi.

Dapat ay sa labas ng kaniyang bahay ibuburol ang biktima pero ipinalipat ito ng barangay sa simbahan para maiwasang magkasiksikan ang mga nakikiramay. Iniiwasan umano nila na pagsimulan ito ng pagkalat ng COVID-19 sa lugar.

Ayon kay barangay chairman Jonel Quebal, alinsunod ito sa IATF guidelines at memorandum ng Quezon City Government.

"Tsaka maraming bata dito, maraming senior. Papayagan nga natin pero kung sakaling pagkatapos may positive, malo-lockdown 'yun mahigit 14 days," ani Quebal.

Kuntento na ang pamilya ng biktima sa nakamit na hustisya. Ayon sa anak ng biktima na si Christian, masaya silang napakulong si Zinampan at hawak na ng korte ang kaso.

LOOK: PNP Chief Guillermo Eleazar visits the wake of Lilibeth Valdez to condole with the bereaved family.



He has earlier condemned the cold-blooded murder and vowed to remove to police-killer from service. | via @JervisManahan pic.twitter.com/4T7G20gHpe