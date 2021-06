Sen. De Lima, hindi nagulat sa hindi pagpayag ni Duterte na buksan ang drug war records

Ilang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings sa Barangay Pinyahan, Quezon City noong February 24, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Hindi na ikinagulat ni opposition Senator Leila De Lima nitong Huwebes ang pagtanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na buksan ang drug war records ng Philippine National Police (PNP) dahil sa isyu raw ng national security.

Matatandaang pagkatapos ng pahayag ni Duterte nitong Lunes, kumambiyo ang PNP sa nauna nitong sinabi at 53 na lamang daw sa 61 kaso ang bubuksan nila sa Department of Justice.

Ani De Lima, maituturing na anomalya ang paghingi ng DOJ ng permiso na imbestigahan ang PNP records.

“No one is surprised that the President would hide the grisly records of his drug war under the cover of national security, not only because it was convenient for him but also because he and his government have much to hide. Not to mention he has a penchant for ‘bravado’ and is a chronic liar,” sabi ni De Lima sa isang pahayag.

Karapatan aniya ng bawat Pilipinong mabigyan ng hustisya kahit sino pa ang may sala.



Dagdag pa ng mambabatas, natatakot lamang ang Pangulo sa katotohanan lalo na sa isyu ng extrajudicial killings kung saan aniya'y libo-libo ang nasawi.



"Bakit kailangan magpaalam ng DOJ para imbestigahan ang krimen na naganap kahit pa PNP ang may sala? Democracy demands accountability. Karapatan ng bawat Pilipino na mabigyan ng hustisya kahit sino pa ang may sala,” aniya.

Sabi pa ni De Lima, sa pagsasapubliko kasi ng mga record, mabubunyag ang naging paglabag ng awtoridad at makikita rin kung paano raw sila kinonsinte.

"Makikita rin dito ang katotohanan kung paanong sa pag-udyok at pagkunsinte ni Duterte, lumalala ang karahasan, pag-abuso at brutal na pagpatay ng kapulisan."

Bagaman hindi niya narinig ang sinabi ni Duterte, sabi ni Justice Secretary Menardo Guevarra nitong Martes: “My understanding of what the President has been meaning is in the light of the ongoing cooperation between the DOJ and PNP, a proper concern should be given to security matters."

"In other words, not necessarily related to the review of these case files, hindi naman necessarily yun ang tinutukoy (not necessarily pertaining to these), as far as I’m concerned, these are criminal matters, more of a criminal nature than a national security concern,” dagdag niya.

“So I suppose that the President really meant that in the general cooperation between PNP and DOJ, concerns about national security should be properly addressed, kailangan mas maging maingat din (we should be more careful).”

Sa isang resolusyon noong Abril 2018, mismong Korte Suprema na ang nagsabi na hindi maaaring gawing batayan ang national security para hindi ilabas ang mga dokumento patungkol sa drug war.



