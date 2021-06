DOE pinagbintangang 'nagpabaya' kaya nagkagulatan sa Luzon brownout

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Tahasang sinisi ng isang consumer group ang Department of Energy (DOE) sa naranasang rotational power interruption sa Luzon nitong linggo, na ikinagulantang at ikinagalit ng mga residente lalo't sumabay pa ito sa init ng panahon at quarantine.

Sabi ni Laban Konsyumer president Vic Dimagiba, Abril 15 pa lang ay alam na ng DOE na may nakaambang red alert sa Luzon grid mula Mayo 28 hanggang Hunyo 10.

Ani Dimagiba, dapat binantayan na ng DOE ang mga plantang nakalista at tiningnan kung bakit nagka-power interruption gayong malinaw sa guidelines na wala dapat mula Abril hanggang Hunyo.

"Yang 3 buwan sa isang taon na 'yan, dapat free 'yan, walang plantang nagmi-maintain, ginawa mo na 'yung maintenance mo before or after this 3-month period, di nila ginawa 'yun dahil 'yung nakaambang forecast [binalewala]. Anong klaseng trabaho 'yun?" ani Dimagiba.

"Hindi sana ito nangyari kung ginawa ng DOE 'yung kanyang mandate, 'yung kanyang trabaho," dagdag niya.

Inupakan din ni Dimagiba ang utos ng Energy Regulatory Commission na magpaliwanag ang mga planta sa nangyari.

Giit niya, dapat agad pinagmulta ang mga planta at ipinuntong hindi dapat nagkaroon ng mga brownout.

Maging si Sen. Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate energy panel, kumbinsidong dapat isisi sa DOE ang aberya sa suplay ng kuryente.

Nag-sorry naman si Energy Secretary Alfonso Cusi sa nangyaring rotating brownout pero itinanggi rin niya na napapabayaan niya ang kanyang trabaho dahil sa politika.

"Those power plants broke down na nagkataon naman po, natiyempo na we have a meeting in Cebu. But it doesn't mean na napapabayaan ko because I'm not the only guy that is running DOE," ani Cusi.

Ayon naman kay Dr. Carlo Arcilla, director ng Philippine Nuclear Research Institute, malaki ang posibilidad na magkakaroon muli ng mga rotating brownout sa mga susunod na taon.

Bukod kasi sa umaasa ang Pilipinas sa pag-angkat ng coal at oil, paubos na rin ang natural gas sa Malampaya.

"If you look at the power mix, it is alarming. Our coal is imported. Natural gas, ang gusto ng DOE, import ulit. You cannot make wind and solar replace all of this," sabi niya.

—Ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News