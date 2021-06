Bagyong Dante nag-iwan ng pinsala sa ilang lugar sa Luzon, Visayas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nag-iwan ng matinding pinsala ang Bagyong Dante sa Central Luzon, Southern Tagalog, at Eastern Visayas.

Malakas na hangin at pabugso-bugsong pag-ulan ang naramdaman sa Bataan sa pagdaan ng bagyong Dante.

Bumagsak ang mga sanga ng puno at nawalan din ng kuryente.

Pagsapit ng umaga, nagsiuwian na rin ang mga lumikas na mga pamilya sa mga bayan ng Orion at Mariveles.

Ang ilang bahay sa Matabungkay sa Lian, Batangas nadurog din. Kasama rito ang bahay ni Nasie Ordona.

Pilit na itinatayo ng kaniyang asawa ang kanilang bahay mula sa napulot pang bahagi nito.

"Kaliliitan pa ho mga anak ko, wala naman po kami mapupuntahan, isang kahig, isang tuka lang po kami, sana matulungan niyo po kami," ani Ordona.

Ayon sa kapitan ng barangay na si Ernie Cabahog, nasa 20 bahay ang nawasak. Nasira rin ang mga balsa na pinagkukuhanan ng kabuhayan ng residente lalo na ngayong nagbukas na muli ang turismo sa bayan ng Lian.

"'Yun po ang source of income ng mga kabarangay ko so pag nasira po 'yan at hindi po agad naipagawa wala po silang ibang pagkukunan," ani Cabahog.

Sumadsad naman ang mga barko at mga tugboat na may hatak na barge sa Balayan, Batangas dahil sa malakas na alon.

"There are tugboats na pupunta para to assist, para ma-salvage doon sa kaniyang pagkakasadsad. Hindi na natin masabi na may threat sa shoreline," ani Batangas Coast Guard Commander Capt. Geronimo Tuvilla.

Tatlong bangka rin ang nasira at ang iba ay tuluyan nang lumubog sa Barangay Palikpikan nang tamaan din ng tugboat.

Pero ang mas ikinababahala ng mga residente ay ang dalawang dambuhalang barko na sumadsad noon pang bagyong Quinta.

"Natatakot din po ang aming mga mangingisda dahil halos sila nga po ay sumasalpok diyan," ani Barangay Chairman Tessie Lopez.

Nagbalik na rin ang operasyon ng mga barko sa Batangas Port pa-Mindoro, at ang operasyon ng biyahe ng mga barko sa Matnog port sa Sorsogon.

Umabot sa lagpas tao ang baha sa ilang lugar sa Calubian, Leyte. Nalunod din ang ilang hayop at nasira rin ang ginagawang tulay sa Barangay Kokoy Romualdez.

Nagkaroon din ng landslide sa isang paaralan. Dalawang lalaki ang nasawi -- isang 51 anyos at isang 8 anyos -- sa pagkalunod habang nawawala ang batang 1 taong gulang.

Nasira naman ang kalsada sa Barangay Cabil-isan sa Daram, Samar. Apektado rin ang ilang mga bahay.

Samantala, 100 indibidwal ang inilikas sa iba't ibang barangay sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro dahil sa pagbaha.

Nakaranas din ng pagbaha ang Lubang Island. Ayon sa alkaldeng si Michael Orani, 20 residente ang inilikas. Humupa na rin ang pagbaha.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News