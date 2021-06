2 robbery-holdup suspek, patay sa shootout sa Laguna

Watch more in iWantTFC

Patay sa shootout sa Laguna ang dalawang suspek na sinasabing miyembro ng isang robbery-holdup group na tinatarget umano ang mga Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) workers sa bansa.

Unang naireport na may dinakip na Chinese national ang dalawang suspek na hindi pa muna pinangalanan ng mga pulis.

Pero nilinaw ni National Capital Region Police Office chief Vicente Danao Jr., nakatanggap muna ng tip ang NCRPO na may niluluto palang kidnapping activity ang mga suspek kaya agad silang tiniktikan ng mga awtoridad.

“There were incidences before of robberies but there were reports kanina na into kidnapping, ibig sabihin they were surveilling something on a target personality but since sinusundan na sila nakahalata nagkahabulan hanggang sa nakarating sila dito," aniya.

Dalawang buwan na aniya nasa watchlist ng Philippine National Police ang mga suspek na bahagi umano ng isang grupo na nasa lima hanggang walo ang mga miyembro.

Nang mamataan ang kanilang gamit na sasakyan sa kahabaan ng South Luzon Expressway, doon na sinundan ito mga awtoridad na nauwi naman sa isang shootout makalampas na halos ng Silangan exit.

Namatay sa engkwentro ang dalawang suspek na kinilala muna na sina alyas “Lazaro” at alias “Jorge”.

Ayon kay Danao, posibleng target ng operasyon nila ang POGO workers sa Biñan, Laguna.

"For invitation lang sana for questioning, kasi mayroon nga reported na allegedly na itong sasakyan na ito with this plate number eh magcoconduct sana ng kidnapping ng Chinese, may tip kami na nakuhang ganoon," aniya.

Nakuha sa van ng mga suspek ang bulto ng mga pera na nagkakahalaga ng lampas sa P1 milyon, mga samu’t saring ID, dalawang baril, at mga bala.

Nakabalot pa ang pera sa isang plastic na label ng isang casino kaya nakumbinsi pa lalo ang mga pulis sila ang mga suspek sa mga robbery-holdup sa ilang Chinese workers na nagtatrabaho sa POGO sa Pasay City.

Kuwento rin ni Danao, modus aniya ng mga ito na magpanggap na pulis sa kanilang mga operasyon.

“Doon sa CCTV, mayroon silang pinasok na bahay, they are wearing itong PNP uniform, nagpapanggap na mga pulis. Iyan kasi ang modus eh magpapanggap na pulis, so siyempre kapag ganyan ang tendency mo hindi ka na magrereklamo," aniya.

Kaya naman panawagan ni Danao, lumantad na rin ang mga iba pang nabiktima ng ganitong modus para makatulong sa follow-up operations ng mga awtoridad.