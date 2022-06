Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Binalaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang mga transport network vehicle service (TNVS) na sobra at may dagdag pa kung maningil.

Ito ay sa harap ng mga nararanasang problema sa pag-book ng mga sasakyan.

Kasama rito ang ride-hailing app na Joyride na may "priority" fee na sinisingil at nagsisimula sa halagang P20.

Ang nakaabot na reklamong idinadagdag na 'priority fee,' ay umaabot na ng P1,000.

“Parang nagkakaroon ng bidding 'yung nagaganap. 'Yung how much you'll pay para lang ma-prioritize 'yung boarding mo. Wala pong sa structure natin 'yung priority boarding," ani LTFRB Executive Director Ma. Kristina Cassion.

Bukod sa Joyride, nilahat na ng LTFRB ang mga TNVS kaya magde-deploy sila ng "mystery riders" para hulihin ang sino mang maniningil ng sobra.

"'Yung mystery rides, kunyari sasakay sila, kunyari nagbu-book ng app. Gusto natin mismo 'yung LTFRB 'yung dineploy nating mystery riders ay ma-substantiate talaga ito, how widespread 'yung ganito po," ani Cassion.

Ang multa, P5,000 kada sasakyan na lumalabag at isasailalim sa review ang accreditation ng ride-hailing app.

Sa isang pahayag, ayon sa Joyride, nakasunod sila sa fare structure.

"JoyRide reiterates that its fare structure is 100% compliant with relevant LTFRB Memoranda and is fully reflected and disclosed in our app," ani Noli Eala, SVP for Corporate Affairs ng JoyRide PH.

Paliwanag pa nila ay optional ang paniningil ng priority fee - na kumbaga anila ay parang "tip."

"For clarity, a Priority Fee is an optional fee that customers can freely add to the total fare of the booking. It is an industry used term and practice in case a customer would like to tip or incentivize a driver-partner in advance," ani Eala.

Nilinaw din ng ride-hailing app na nakapagpaliwanag na ito sa LTFRB tungkol sa reklamo na umabot sa P1,000 ang singil sa pasahe. Hindi umano klaro ang alegasyon at anonymous ang complaint.

"What is factually known to us is that JoyRide was requested to explain by the LTFRB on May 24, 2022 the so-called vague and unclear allegations of an anonymous complaint for a supposed PHP 1,000 fare, the details of which including points of pickup and drop-off, were totally omitted and unexplained," anila, na nagsabing wala na rin silang natanggap na sumunod na sulat mula sa ahensiya.

Hinimok din ng LTFRB na magsumbong ang publiko sa ahensiya sa pamamagitan ng Facebook page nito o sa hotline number na 1242 kung may maranasang sobrang paniningil.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News