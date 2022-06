P544-milyong halaga ng 'shabu' nasabat sa Cavite

CAVITE — Aabot sa 80 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P544 milyon ang nasabat sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Dasmariñas at General Trias sa Cavite nitong Huwebes.

Sa Dasmariñas City, nadiskubre ang ang 60 kilo ng umano'y shabu at iba pang gamit sa paggawa ng kemikal mula sa isang inuupahang bahay sa isang subdibisyon.

Dito naaresto ang 2 lalaki, kabilang ang sinasabing lider ng Omega drug group na nago-operate umano ng droga sa Calabarzon at Eastern Visayas.

Samantala, 3 naman ang naaresto sa isang subdibisyon sa General Trias City kung saan nakumpiska ang 20 kilo ng umano'y shabu.

