Inagurasyon ni Marcos idaraos sa National Museum

Watch more News on iWantTFC

Inanunsiyo ngayong Huwebes ng kampo ni President-elect Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr na sa National Museum of the Philippines idaraos ang kaniyang inagurasyon bilang pangulo.

Puspusan na ang paghahanda ng National Museum, ilang linggo bago gamitin ang makasaysayang gusali bilang lugar kung saan manunumpa si Marcos bilang ika-17 pangulo ng bansa.

Ayon sa inisyal na plano, si Marcos ay pupuwesto sa harap ng bandila sa entrada ng museo habang ang kaniyang mga kapamilya, miyembro ng Gabinete at Kongreso, at iba pang guest ay uupo sa kaniyang likuran kung saan itinatayo ang ilang temporary bleachers.

Ayon sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, maaari pang magbago ang plano depende sa desisyon ng kampo ni Marcos at ng Presidential Security Group.

Makulay ang naging kasaysayan ng National Museum.

Mula nang buksan ang Museo Biblioteca de Filipinas noong 1887, nagpalipat-lipat ito ng tahanan hanggang makumpleto ang gusali sa P. Burgos Street sa Maynila noong 1926.

Sa taong 1935, dito iprinoklama ang Philippine Commonwealth at kinalaunan ay naging tahanan ng lehislatura, kung saan naging miyembro si dating senador at kalaunany ay pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang ama ni Bongbong.

"So they also looked at the National Museum, which is also a sentimental favorite kasi dati ngang naaalala yata ni President-elect na sinusundo at hinahatid ang father niya doon," ani Trixie Cruz-Angeles, incoming Press Secretary ni Marcos Jr.

Bukod kay Marcos Jr, sa National Museum din nanumpa bilang pangulo sina Manuel Quezon noong 1935, Jose P. Laurel noong 1943, at Manuel Roxas noong 1946.

Ayon kay Angeles, hindi pa pinal ang detalye kung ilan ang mga opisyal, kaalyado at kamag-anak na dadalo sa inauguration ni Marcos sa June 30.

Wala pa rin daw impormasyon ukol sa pinal na tema, menu, budget at programa.

"Wala pa pong mga ganoong mga detalye," ani Angeles.

"For COVID purposes, mas maganda 'yong open air pero I'm not sure if that was considered as a criteria but I think it was," aniya.

Ayon kay Angeles, sa ngayon, ang tiyak pa lamang ay Filipiniana ang magiging kasuotan ng unang pamilya at ng mga bisita.

Hindi pa rin masabi ni Angeles kung dadalo si Marcos Jr sa inagurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte-Carpio sa Davao sa Hunyo 19.

— Ulat ni Katrina Domingo, ABS-CBN News