MAYNILA - Sa gitna ng kakapusan sa supply ng wheat o trigo dahil sa giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, naghahanap na ang DA ng ibang mapagkukuhanan ng supply nito.

Sabi ni Agriculture Secretary William Dar, may inisyal nang pakikipag-usap sa embahada ng Canada para dito.

"Two nights ago we talked with the embassy of Canada and sabi nila we are ready to help the Philippines," ani Dar.

May mga nakalatag na rin aniyang contingency plan ang ahensya para tugunan ang posibleng banta ng food shortage pagdating ng panahon.

Kasama aniya dito ang paghirit sa pamahalaan ng karagdagang P6-bilyong budget para sa fertilizer vouchers ng mga magsasaka.

Nakatakdang bumaba sa puwesto si Dar bilang kalihim ng DA sa June 30, 2022 kasabay ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sabi ni Dar, handa naman siyang magtrabaho ulit sa gobyerno sa ilalim ng papasok na Marcos administration kung aalukin siya ng posisyon ng susunod na pangulo.

Samantala, umaasa si Dar na hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa ang planong pagtataas ng presyo ng bigas mula Vietnam at Thailand na kabilang sa mga bansang pinagkukunan ng supply ng bansa.

Ayon kay Dar, 85 porsyento ng inaangkat na bigas ng Pilipinas ay mula sa Vietnam at mga 10 porsyento naman ang galing sa Thailand.

"85% of out rice imports come from Vietnam so mga 10% from Thailand. Well kung tataas sila ay talagang apektado ang ating presyo ng bigas I hope not," aniya.