MAYNILA (UPDATE) — Lumabas ngayong Huwebes mula Pasay City Jail ang 2 opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corporation na ipinakulong ng Senado matapos i-cite in contempt.

Pasado alas-9 ng umaga nang magkasamang lumaya sina Mohit Dargani at Linconn Ong, ang 2 executives ng kompanya na ipinakulong ng Senado noong nakaraang taon.

Ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms ang nagbitbit ng release order ng 2, na nilagdaan ni Senate President Vicente Sotto III.

Tumangging magbigay ng pahayag ang 2, at tanging gusto lang umano nila sa ngayon ay makasama ang pamilya at makapagpahinga.

Inimbestigahan ng Kongreso ang Pharmally matapos makakuha ng P8.5 bilyong kontrata sa Department of Budget and Management Procurement Services sa pagitan ng Abril at Hunyo 2020 sa kabila ng P625,000 na inisyal na kapital.

Nagbenta rin umano ang Pharmally ng mga overpriced na medical supplies sa gobyerno, bagay na itinanggi ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ipinaaresto si Ong ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre 2021 matapos hindi magbigay ng hinihinging dokumento.

Noong sumunod na buwan, ipinaaresto rin ng Senado sina corporate secretary at treasurer Mohit Dargani, at company president at kapatid na si Twinkle. Nagtago ang magkapatid pero nahuli rin noong Disyembre 2021 sa Davao City habang tinatangkang pumuslit palabas ng Pilipinas.

Ipinaliwanag ng kanilang abogadong si Donn Rico Kapunan na ang tangkang pag-alis ay hindi dahil sa nais nilang takasan ang imbestigasyon kundi para sa medikal na dahilan.

"Ang misgiving ng kliyente namin doon ay masyadong nababoy ang karapatan nila sa [Senate] Blue Ribbon [Committee]. Kaya po kami ay very eager na patunayan ang innocence ng mga kliyente namin, kung saan man po ito makakarating," ani Kapunan.

Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Sen. Richard Gordon, puwede pa sanang manatiling nakakulong ang 2 kung sinunod lang ng liderato ng Senado ang probisyon sa Saligang Batas na nagsasaad na sa hapon pa ng Hunyo 30 matatapos ang 18th Congress.

Pero nilinaw ni Gordon na ibinase ni Sotto ang hakbang sa desisyon ng Korte Suprema tungkol sa isang detention case na nangyari may ilang taon na ang nakakaraan.

Para kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, tama lang na pakawalan na sina Ong at Dargani ngayong tapos na ang imbestigasyon ng Senado sa Pharmally.

Ngayong nakalaya na ang 2, hindi pa umano dito natatapos ang isyu ng Pharmally dahil simula pa lang ito ng posibleng paggulong ng kanilang kaso sa Ombudsman.

Ayon kay Drilon, may ilang grupo na humingi ng kopya ng committee report at plano na magsampa ng kaso.

Sinabi naman ni Kapunan, na sina Ong at Dargani na humarap sa korte o Senado sakaling muling buksan ang pagdinig sa 19th Congress.

Iginiit din ni Kapunan na nagamit lang sa halalan ang isyu ng Pharmally.

"Senator Gordon lost [in the elections]. And we felt from the very start that he was using this for political purposes in aid of reelection, not of legislation," aniya.

Ayon kay Gordon, wala siyang pinagsisisihan sa ginawang imbestigasyon.

Nagbanta naman ang isa pang abogado na si Ferdinand Topacio na kakasuhan si Sen. Risa Hontiveros dahil sa aniya'y pamimilit na tumestigo ang ilang indibidwal laban sa Pharmally.

Ayon kay Hontiveros, may resibo silang wala silang pinilit na tumestigo.

Balak din daw kasuhan ni Topacio si Senate Sergeant-at-Arms Rene Samonte dahil sa panggigipit — bagay na ipinagkibit-balikat lang ni Samonte.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News