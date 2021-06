Sputnik V vaccines dumating na sa Northern Mindanao

Dumating nitong Hunyo 2, 2021 ang unang batch ng Sputnik V COVID-19 vaccines sa Northern Mindanao region. Retrato mula kay Aian Rebollido Caridad

Natanggap ngayong Miyerkoles ng Northern Mindanao ang unang batch nito ng Sputnik V, ang mga bakuna kontra COVID-19 na gawa sa Russia.

Lumapag sa Laguindingan Airport sa Misamis Oriental nitong umaga ng Miyerkoles ang nasa 1,500 doses ng Spuntik V vaccines kasama ang 9,600 doses ng Sinovac vaccines.

Ang Sputnik V vaccines ay bahagi ng 50,000 doses na dumating sa Pilipinas noong gabi ng Linggo, na ayon sa Department of Health (DOH) ay ipapamahagi sa "NCR Plus 8" at iba pang lugar sa bansa na nakitaan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Kasama sa NCR Plus 8 ang Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga, at Rizal.

Dadalhin sa mga ospital at local government unit ang mga bakuna, kung saan ang Sputnik V doses ay ilalaan para sa mga health worker na hindi pa naturukan.

Sinimulan na rin noong nakaraang linggo ang pagbabakuna sa A3 priority group, o iyong mga may comorbidity o sakit, sa Northern Mindanao.

Sa huling tala ng regional health office, umabot na sa higit 138,000 ang nabakunahan kontra COVID-19 sa Northern Mindanao.

Target ng pamahalaan na mabakunahan ang 58 milyon ng populasyon sa bansa bago matapos ang taon para makamit ang population protection laban sa COVID-19. Sa huling tala, higit 5 milyon doses na ng COVID-19 ang naiturok, kabilang ang 3.9 milyon na first dose. Higit 1.2 milyon naman ang nakumpleto na ang 2 dose ng bakuna.

— Ulat ni PJ dela Peña

