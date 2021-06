Cusi: Walang personalan sa isinagawang PDP-Laban assembly

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nanindigan si PDP-Laban vice chair at Energy Secretary Alfonso Cusi nitong Miyerkoles na walang personalang naganap sa national assembly ng naturang political party noong Lunes, matapos ito batikusin ng kampo ni Sen. Manny Pacquiao, ang tagapangulo ng partido.

Giit pa ni Cusi sa “Kapihan sa Manila Bay,” walang paglabag sa PDP-Laban constitution ang pulong sa Cebu dahil may authority sila mula kay Pangulong Rodrigo Duterte at nagpadala ng notices na tila binalewala o minaliit ng iba.

Matatandaang hinikayat ni Pacquiao ang mga miyembro ng partido sa isang memo na huwag pumunta sa pulong na inorganisa ni Cusi. Mismong ang chairman ng partido, si Pangulong Rodrigo Duterte pala ang nag-atas kay Cusi na isagawa ang pagtitipon.

Hindi rin daw pulitika ang target sa meeting kundi para pag-usapan ang mga problema na kinakaharap ng bansa gaya ng COVID-19, terorismo, kahirapan at iba pa.

Nilatag din daw nila ang schedule ng partido alinsunod sa calendar of activities ng Commission of Elections (Comelec).

Lumaki lang aniya ang isyu ng may mag-mosyon na ihirit kay Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo siyang bise presidente sa 2022 elections.

“Wala pong pine-personal. Nangyari po nag-meeting kami bago, kami mag-adjourn may pumasok na naman na isa bakit hindi natin i-adopt 'yung resolution and that was adopted by the national council,” ani Cusi.

Wala rin daw sinasabi sa kanilang resolusyon na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio, ang anak ng Pangulo, ang magiging ka-tandem nito.

Wala rin daw silang sinabi na papalitan si Pacquiao bilang presidente ng PDP-Laban.

Dagdag pa ni Cusi, sakaling imbitahan siya sa pulong ni Pacquiao at ni Pangulong Duterte ay dadalo siya dito.

“In fairness to Senator Pacquiao he has signified 'yung pagtakbo niya sa pagkapangulo, nirerespeto po natin 'yun. Iginagalang natin lahat 'yan and there is a process for that,” aniya.

Nasa Pangulo na aniya kung sino ang gusto nitong maka-tandem sakaling magdesisyong tumakbo bilang vice president sa 2022.

“Yung possibility na si Senator Pacquiao, si President Duterte maging tandem, authoritatively masasagot ko 'yon? Hindi po. Everything is fluid,” paliwanag ng opisyal.

BUSY SA TRABAHO

Sinagot din ni Cusi ang mga bumabatikos sa kanya na dapat ay resolbahin muna ang problema sa kakapusan ng kuryente sa halip na ang isyu ng PDP-Laban.

Matatandaang nagkaroon ng rotational brownout nitong Martes sa iba’t ibang bahagi ng Luzon dahil sa kakulangan ng power supply bunsod ng mataas na demand dahil sa mainit na panahon.

Depensa naman ng opisyal, hindi dahil inaayos niya ang PDP-Laban ay nakakalimutan na niya ang kaniyang ibang mga trabaho.

Araw-araw aniya siyang nagtatrabaho, at kahit pa may pandemya ay nasa opisina siya.

“I’m aware of the responsibilities, I am aware of the importance of energy. I'm making sure that this is addressed and 'yung ating trabaho kapag brownout, lahat ng plano naka-laid out and I trust the DOE people, DOE officers, hindi naman po lahat ako ang gumagawa.”

Dinipensahan din niya ang kanilang ipinasang resolusyon dahil naniniwala daw sila sa husay ng Pangulong Duterte at gusto nila na nasa opisina pa rin siya para maipagpatuloy ito.

- Robert Mano, ABS-CBN News