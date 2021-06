Lolang pinatay ng pulis nakatakdang iburol Miyerkoles; CHR nag-iimbestiga na

Ala-1 ng hapon ngayong Miyerkoles ibuburol si Lilibeth Valdez, ang 52-anyos na lolang pinatay ng lasing na pulis sa Barangay Greater Fairview, Quezon City nitong Lunes.

Sa maliit na bakanteng lote ibuburol si Valdez malapit sa kanilang bahay, ilang hakbang mula sa lugar kung saan siya pinatay sa Sitio Ruby, na naging tahimik magdamag.

Total silence in the alley in Sitio Ruby where 52 year old Lilibeth Valdez was killed last night.@ABSCBNNews pic.twitter.com/xHyi0dbaSg