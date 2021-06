Higit 200 OFWs pa-Saudi di pa rin nakakaalis

MAYNILA — Nasa 205 overseas Filipino workers (OFW) na naapektuhan ng temporary deployment suspension ang hindi pa rin nakakaalis papuntang Saudi Arabia hanggang ngayong Miyerkoles.

Ani Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) administrator Hans Cacdac, nire-rebook pa ang flights ng mga naturang OFW na karamihan ay nasa hotel.

Pero aniya, kalahati sa kanila ay nakakuha na ng flight schedule.

Tiniyak naman ng OWWA na sagot nila ang gastos sa hotel, pagkain, at swab test ng mga OFW.

"Nakausap din namin ang airline kahapon (Martes). And they committed na lahat sila, bibigyan ng schedule by June 5. Up to June 5, makalipad sila paalis," paliwanag ni Cacdac.

Matatandaang Biyernes nang biglang maglabas ng memorandum ang Department of Labor and Employment na hindi muna paaalisin ang mga OFW pa-Saudi hangga't hindi plantsado ang gusot sa institutional quarantine.

Hindi kasi ligtas sa 7-araw institutional quarantine ang mga OFW na nabakunahan ng Sinovac. Nakipagnegosasyon muna ang DOLE na sagutin ng employers ang gastos sa quarantine ng OFWs na naturukan ng Sinovac.

Na-lift rin kaagad ang nasabing temporary deployment suspension.

