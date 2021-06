DOH, DTI nagbabala laban sa mga online seller ng mga gamot, food supplement

Watch more in iWantTFC

Dati nang naloko ng online seller ang anak ni Soledad Beltran kaya iniiwasan niyang bumili ng kaniyang mga gamot at food supplement sa social media at mga shopping application.

"Ayaw namin bumili online kasi baka may pekeng gamot... sa botika kami bumibili," sabi ni Beltran.

Maraming online shops na nagbebenta ng vitamins, antibiotics at iba pang gamot ang naglipana ngayong pandemya, karamiha'y walang mga kaukulang permit.

Ayon sa Department of Trade and Industry, kailangang may physical o aktuwal na tindahan, at lisensyado ang online seller.

"Facebook marketplace is medyo nandoon nagpo-proliferate unregistered sellers na fly by night, na 'di mo alam saan mo hahanapin later on," ani Trade Undersecretary Ruht Castelo.

Sa ilalim ng isang circular ng Food and Drug Administration, dapat may certificate of medical device notification, certificate of product registration, at license to operate ang mga gustong magbenta ng mga gamot at medical device online.

Para makakuha ng license to operate, dapat may trained pharmacist ang drug store, ayon naman sa Department of Health (DOH).

"Para alam nila ang tamang pagbibigay ng product, advice sa pasyente. Kung online po, walang pharmacist 'yan, so sino ang magbabantay kung tama ang binibigay na gamot? May panganib din ang maling pagbigay ng gamot," ani Dr. Melissa Guerrero, tagapamuno ng DOH Pharmaceutical Division.

Isa ang nurse at pharmacist na si Renz Marion Ricafrente sa nagma-manage ng botika sa Caloocan City.

Ngayong pandemya, mas marami raw ang tumatangkilik sa kanilang online store.

"Initially, ang aming mindset ay magbenta lang online ng mga gamot, pero bilang isang pharmacist, aware ako sa requirements na kailangan," ani Ricafrente.

"One of the requirements ay makapag put up ng physical store kaya nagtayo kami ng botika," aniya.

Hanggang noong Mayo 28, nasa 4,000 consumer complaints tungkol sa online transactions ang natatanggap ng DTI, kasama ang pagbebenta ng mga gamot.

Maaaring makulong nang mula 5 hanggang 15 taon at pagmultahin ng mula P5,000 hanggang P2 milyon ang mga online seller na mahuhuling nagbebenta ng mga gamot at food supplement na walang permit.

Samantala, iniimbestighan na rin ng pamahalaan ang mga reklamo sa umano'y overpricing ng mga gamot na ginagamit kontra COVID-19, partikular ang remdesivir.

Ibinebenta umano ang remdesivir hanggang P30,000 gayong ang gastos sa pag-angkat nito ay hindi naman lalagpas sa P5,000 kada vial.

Malayo rin umano ang preyso sa inilabas na suggested retail price ng DOH na P1,500 hanggang P8,200.

Ayon kay Guerrero, posibleng malaki ang ipinapatong ng mga ospital kaya nagmahal ang presyo ng remdesivir.

Hinikayat ng DOH ang mga pasyente na ireklamo ang mga ospital at botika na hinihinalang may overpricing ng mga gamot.

