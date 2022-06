PHILIPPINES – Naglunsad ang Japan B.LEAGUE o Japan Professional Basketball League ng NISSAY B.LEAGUE Finals 2021-2022 watch party and fan event sa Titan Fort, Bonifacio Global City noong May 28, 2022. Co-hosted ito ng SLAM.

Ang Filipino basketball stars sa NISSAY B.LEAGUE Finals 2021-2022 watch party and fan event sa Titan Fort, Bonifacio Global City, Philippines

Nilahukan ito ng limang (5) Filipino basketball stars kabilang ang magkapatid na sina Thirdy Ravena ng San-en NeoPhoenix at Kiefer Ravena ng Shiga Lakestars, Javier Gomez de Liaño ng Ibaraki Robots, Kemark Cariño ng Aomori Wat’s, at Bobby Ray Parks Jr. ng Nagoya Diamond Dolphins. Nagkaroon din ng pre-game talk show sa nasabing limang manlalaro kung saan ibinahagi nila ang naging karanasan sa paglalaro bilang Filipino imports sa Japan B.LEAGUE.

(left) Bobby Ray Parks Jr. ng Nagoya Diamond Dolphins, Kiefer Ravena ng Shiga Lakestars, Ambassador Kazuhiko Koshikawa, Thirdy Ravena ng San-en NeoPhoenix, Javier Gomez de Liaño ng Ibaraki Robots at Kemark Cariño ng Aomori Wat’s

Lumahok din sa nasabing event si Embassy of Japan to the Philippines Ambassador Kazuhiko Koshikawa kung saan siya nagbigay mensahe ng pasasalamat sa Filipino athletes na naglalaro sa Japan B.LEAGUE. Tinawag din ni Ambassador Koshikawa na “slam-dunk” sa relasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas ang paglalaro ng mga Pilipinong atleta sa B.LEAGUE.

Si Embassy of Japan to the Philippines Ambassador Kazuhiko Koshikawa

Ayon pa sa Japan B. LEAGUE, makasaysayan ang nabanggit na watch party at fan event ng kanilang liga dahil ito ang kauna-unahang event na kanilang inilunsad sa labas ng Japan.

(left) Kemark Cariño, Javier Gomez de Liaño, Thirdy Ravena, Kiefer Ravena at Bobby Ray Parks Jr.

Source: Embassy of Japan in the Philippines