Arestado ang isang lalaki sa buy-bust operation sa Quezon City, kung saan nakuha ang P6.8 milyong halaga ng droga, sabi ngayong Miyerkoles ng mga awtoridad.

Tatlong buwan nang mino-monitor ng mga awtoridad ang 37 anyos na suspek bago ikasa ng Philippine National Police Drug Enforcement Group ang operasyon laban sa kaniya.

Sa isang condominium sa Barangay San Antonio nakatira ang suspek, pero umuupa siya ng apartment sa Barangay Old Balara para doon umano mag-repack ng mga droga.

Tumangging magbigay ng pahayag ang suspek.

Nalaman ng mga awtoridad na kasama ng suspek sa inuupahang apartment ang buntis na misis at 5 taong gulang na anak.

Dinala ang mag-ina sa barangay hall ng Old Balara para imbestigahan at posibleng dalhin sila sa Department of Social Welfare and Development.

