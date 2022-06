MAYNILA - Sinalubong ng noise barrage ng grupong Migrante at Concerned Seafarers of the Philippines ang unang araw ng pagpapatupad ng compulsory o sapilitang pagbabayad ng kontribusyon sa PhilHealth ng mga overseas Filipino workers.

Sa harap ng tanggapan ng PhilHealth sa Mother Ignacia sa Quezon City, nag-programa ang grupo kung saan inilatag nila ang kanilang mga hinaing sa anila’y walang saysay na programa ng Philhealth kung saan mga OFW ang papasan.

PANOORIN: Idinaan ng Migrante sa noise barrage ang kanilang hinaing laban sa sapilitang contribution sa Philhealth. pic.twitter.com/FFzX5dknqJ — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) June 1, 2022

Sabi ni Arman Hernando, chairperson ng grupong Migrante Philippines, ang PhilHealth Law ay pahirap lamang sa mga OFW at sa kanilang pamilyang maiiwan sa bansa.

“Hangga't negosyo ang turing sa serbisyo, hangga't ang mamamayan ay itinuturing na gatasang-baka, hangga't nagpapasasa ang iilan sa yaman ng bansa, at hangga't tayo ay palaging binubusabos sa pamamagitan ng mga batas at patakaran gaya nitong PhilHealth Law, lagi po tayo ay maghihirap,” ani Hernando.

Handa umano ang grupo na lumaban at manawagan sa pamahalaan, lalo na sa papasok na Marcos administration, na itigil ang implementasyon ng batas na nag-oobliga sa mga OFW na magbayad ng mataas na kontribusyon sa PhilHealth.

Ngayong araw ang implementasyon ng pagtataas sa kontribusyon ng mga OFW. Mula sa dating 3 porsyento ay magiging 4 porsyento na.

Sabi ni Hernando, hindi ito napapanahon lalo’t nasa gitna pa rin ng pandemiya ang bansa dala ng COVID-19.

“Kung sa mga OFWs kasi, napakabigat nitong 4 percent. Hindi kasi katulad ng mga local workers. Sa amin, walang magsho-shoulder eh. Lahat nung burden sa pagbabayad nito ay aming sasaluhin. At ang mabigat sa patakaran ng PhilHealth eh gustong pabayaran sa amin yung buong isang taon,” paliwanag ni Hernando.

Sa kuwenta ng grupo, para sa isang OFW na minimum wage earner na kumikita ng US$400 o P20,000 kada buwan, aabot ng P800 ang kailangang ibayad sa isang buwan, o P9,600 sa isang taon.

“Katumbas po 'yan ng P20,000. At sa kuwentada po namin, aabot po 'yan ng mga P800 ang kailangang bayad. Ito yung 4 percent nung P20,000. At kung imu-multiply natin 'yan sa 1-taon, kailangan pong magbayad ng P9,600 sa PhilHealth ng isang OFW para lang siya ay makaalis sa Pilipinas. Pinakamababa po 'yan. Ang pinakamataas na ceiling ay puwedeng umabot ng P38,400 yung annual payment na dapat ibigay ng OFWs,” ani Hernando.

Sabi niya, masyado nang maraming binabayaran ang mga OFW mula sa pagproseso ng kanilang mga dokumento para makapag-abroad hanggang sa mga bayaring gaya nitong sa PhilHealth.

Hindi aniya nakonsulta ang kanilang hanay dahil ayon sa Philhealth ay nasa batas naman ang taas-singil sa kontribusyon ng PhilHealth ng mga OFWs.

Paliwanag pa ni Hernando, hindi rin naman pinakikinabangan ng mga OFW ang PhilHealth pagdating nila sa ibang bansa.

“Yun po yung problema namin kasi yung PhilHealth, hindi naman yan kinikilala sa abroad. Dito po 'yan sa Pilipinas. Yung Philhealth card ay wala pong bisa yan ‘pag ipinakita namin yan sa ospital sa ibang bansa,” sabi niya.

Binatikos ng grupo ang Universal Healthcare Law dahil mistulang ipinapasa, ayon kay Hernando, sa mga OFW ang obligasyon na pangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino.

“Tinutuligsa namin mismo yung RA 11223 dahil hindi po ito tunay na Universal Healthcare Law dahil inaalis po nito yung tungkulin ng gobyerno at ipinapasa sa amin yung sisi. Kapag po kami ay hindi nagbayad ay hindi kami makakakuha ng medical service. At ipinapasa po sa amin yung bigat na dapat nga po yung mga kagaya naming mga OFW ay dapat sineserbisyuhan at hindi kinokotongan,” ani Hernando.

Umaasa ang grupo na sa ilalim ng papasok na Marcos administration ay muling mapag-aralan ang implementasyon ng batas patungkol sa kontribusyon ng mga OFWs.

“Huwag po kaming ituring na mayaman. Huwag po kaming ituring na mapera dahil kami po, katulad ng kababayan nating maralita ay kailangan din ng tulong at subsidyo. Huwag po sa amin ipapapasan yung obligasyon ng gobyerno,” apela ni Hernando.

