Malalakas na sigawan mula sa bahay ng isang pamilya sa bayan ng Candaba, Pampanga ang ikinabahala ng ilang kapitbahay, Lunes ng madaling araw.

Dalawang duguang bangkay – isa sa may bakuran, at ang isa naman sa may terrace – ang natagpuan sa naturang bahay sa Brgy. Mapaniqui ng rumesponde ang mga pulis paghingi ng tulong ng mga kapitbahay.

Napag-alaman na ang mga biktima ay mag-asawang may edad 63 at 57. Kapwa may tama sila sa ulo at may mga duguang tipak ng bato sa tabi.

Ang itinuturong suspek ang mismong panganay na anak ng mag-asawa.

"Naabutan na po nila (mga pulisya) ’yung suspek na nandoon sa loob ng bahay. Sila na po mismo ang nag-aresto sa suspek,” ani Police Col. Karen Clark, hepe ng Candaba MPS.

Sa panayam ng pulisya sa mga kaanak ng mga biktima, dalawang beses ng ipinasok sa rehabilitation center ang suspek dahil sa pagkakalulong umano sa ilegal na droga.

Plinano muli ng mga biktima umano na ipasok sa rehab ang suspek kaya't ito ang iniisip na dahilan kung bakit pinatay ng suspek ang sarili nitong mga magulang.

Ayon sa mga kaanak, may mga insidenteng pumapatay ng mga alagang hayop, tulad ng mga bibe, ang suspek kapag gumagamit umano ng ilegal na droga.

Nahaharap ang suspek sa kasong 2 counts of parricide. – Ulat ni Gracie Rutao

KAUGNAY NA ULAT

