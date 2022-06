3 patay sa gumuhong gusali sa Bulacan

Tatlo ang patay sa pagguho ng isang gusali sa Muralla Industrial Park sa Meycauayan, Bulacan.

Sa inisyal na report, bandang alas-4 ng hapon noong Martes nang mag-collapse ang ikalawang palapag ng gusali at 4 na empleyado ang nakulong sa pagguho.

Ayon sa mga nakakita, gumuho ang gusali dahil sa overloading ng mga nakaimbak na parcel at pakete.

Nagtulong-tulong sa pagresponde ang Bulacan police, Bureau of Fire Protection, at search and rescue team.

UPDATE: 3 people confirmed dead following collapse of a structure in Meycauayan, Bulacan on Tuesday, says police.



Another victim, the first one rescued last night, remains hospitalized. | via @LyzaAquinoDZMM



(📷: BFP Central Luzon ) pic.twitter.com/L7CyEqdrJy