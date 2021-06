VP Duterte? 'Katawa-tawa, pambabastos sa Konstitusyon,' ayon sa oposisyon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Wala raw paglabag sa Saligang Batas kung tatakbo sa 2022 national elections si Pangulong Rodrigo Duterte bilang vice president, na kaniya umano ngayong pinag-iisipan, ayon sa kaniyang partido.

Ayon kay PDP-Laban acting secretary general Melvin Matibag, naniniwala ang partido na naging matagumpay ang mga programa ni Duterte kaya dapat itong magpatuloy kahit bilang bise presidente.

"Wala naman po kasing naging prohibition ang pagtakbo ng isang naging presidente sa mas mababang posisyon. Ang prohibition po ng Konstitusyon ay du'n lamang po sa pag-reelect as president," ani Matibag.

Pero para sa opposition coalition na 1Sambayanan, isa itong malaking kalokohan.

"The alleged VP run of the President not only makes a mockery of the Constitution but a joke of the worst kind. It is laughable and the height of impertinence to the Filipino people," ani 1Sambayan convenor Howard Calleja.

"Ang nakakatawa pa dito, ikaw ang mamimili ng iyong presidente, obviously 'yung presidente mo is a puppet, para bang ikaw pa rin ang kumukumpas," dagdag niya.



—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News