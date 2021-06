Truck nawalan ng preno sa Bataan, 1 patay

Nagkalat ang basag-basag na tiles na karga ng truck matapos itong mabangga makaraang mawalan umano ng preno sa Mariveles, Bataan. Naipit pa sa ilalim ng truck ang isang lalaking nahagip habang nagpapahangin lang ng gulong ng kaniyang motorsiklo. Larawan mula sa Sarge Civic Action Group

Patay ang isang lalaking nagpapahangin ng gulong ng kaniyang motorsiklo sa isang gasolinahan matapos mabangga ng truck na nawalan ng preno sa Mariveles, Bataan, Martes ng umaga.

Hirap na makuha ang bangkay ng biktima dahil bukod sa pagkakaipit sa ilalim ng truck, nadaganan rin ito ng tiles na karga ng behikulo.

Nangyari ang insidente sa Diversion Road sa Barangay Maligaya ng nasabing bayan. Kinilala ang biktimang si Norvhen Gubian.

Sa kuha ng CCTV ng gasolinahan, makikita ang biktimang nagpapahangin ng gulong ng kanyang motorsiklo nang biglang banggain siya ng truck.

Makikitang tila tinangka pang tumakbo paalis ng biktima pero inabutan pa rin siya ng truck.

Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, nawalan umano ng preno ang truck na minamaneho ni Jaypee dela Cruz, 33-anyos.

Ayon sa pamilya ng biktima, papasok pa lang si Gubian sa trabaho bilang factory worker nang mangyari ang aksidente.

"Basta po, may nagbalita lang po sa akin, mga 6:55 po. Pero 5:07 pa lang po, nakaalis na siya dito sa bahay,” sabi ng asawa ng biktima na si Jenely Biol.

Desidido ang pamilyang papanagutin ang driver ng truck.



“Sabi po ng tatay niya, magdedemanda daw po… Kasi, sa zigzag pa lang po, nawalan na siya ng preno. Pinapabangga na po sa bundok, pero hindi niya po binangga. Bumaba pa talaga siya," dagdag ni Biol.

Bukod kay Gubian, may dalawang nasugatan rin sa nasabing aksidente.

Mahaharap ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury, at damage to properties.

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more in iWantTFC

- Ulat ni Gracie Rutao