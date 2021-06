Mga taga-NCR Plus puwede nang bumiyahe sa MGCQ areas

Watch more in iWantTFC

Pinayagan na ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF) ang mga taga-NCR Plus Bubble — o iyong mga taga-National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal — na bumiyahe simula sa araw na ito sa mga lugar na nasa ilalim ng modified general community quarantine.

Pero ayon sa Department of Tourism (DOT), bago bumiyahe ay kailangan alamin muna ang mga requirement ng mga local government unit (LGU) na pupuntahan.

"IATF has approved no age restrictions but travelers must first check with LGU because some still want age restrictions," sabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

Bawal pa magbiyahe sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine.

"Unless the LGU sought additional approval from the IATF like Baguio. Baguio can accept NCR plus tourists," sabi ng kalihim.

Point-to-point din ang biyahe, na nangangahulugang bawal ang side trips.

Pinapayagan na ring magbukas ang mga resort sa loob ng NCR Plus Bubble basta hanggang 30 porsiyento lang ang kapasidad at accredited ng DOT.

Kaya ang halos 1,000 private resorts sa Pansol sa Calamba City, Laguna, naudlot ang pagbubukas at nag-refund na lang sa mga nag-book ng guest dahil hindi sila accredited ng DOT.

Bunsod nito, umalma ang mga resort owner at operator.

Ayon kay Calamba Mayor Timmy Chipeco, naglabas na siya ng executive order na humihiling sa IATF na payagan nang makapagbukas ang mga pribadong resort sa lungsod.

"So we are just waiting approval," ani Chipeco.

Hiling din ng mga private resort owner na mapabilis ang pag-apruba ng IATF para maisalba ang naghihingalo nilang kabuhayan.

Nagsara muli ang mga resort noong dulo ng Marso matapos isailalim sa mahigpit na enhanced community quarantine ang NCR Plus dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News