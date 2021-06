Roxas City sa Capiz, isinailalim sa MECQ hanggang Hunyo 16

Inilagay sa ilalim ng modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Roxas City sa Capiz mula Hunyo 1 hanggang 16, 2021 para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Isinailalim sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Roxas City sa Capiz simula ngayong Martes, Hunyo 1.

Ito ay matapos na aprubahan ng Regional Inter-Agency Task Force ang hiling ni Mayor Ronnie Dadivas ng lungsod kasunod ng paglobo ng kaso ng COVID-19.

Sa joint Resolution No. 010 Series of 2021 na inilabas ng RIATF, ipatutupad ang MECQ hanggang Hunyo 16.

May border control checkpoints na inilagay ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ng pulis, mga sundalo at opisyal ng barangay.

Mahigpit na ipapatupad sa buong lungsod ang mga alituntunin sa ilalim ng MECQ, kasama ang pagbabawal sa paglabas ng mga taong 18-anyos pababa at 65 pataas, persons with comorbidities, at mga buntis.

Mahigpit ring ipagbabawal ang mass gathering, at papayagan lamang lumabas kung may kailangang essential goods at services.

Sarado rin ang lahat na tourism sites tulad ng parks, inland resorts, at mga beach resort.

Sa pinakabagong datos ng City Health Office ng Roxas City, naitala ang higit 170 na aktibong kaso ng COVID-19.

- Ulat ni Rolen Escaniel

