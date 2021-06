Pilipinas magdo-donate ng $1 milyon sa COVAX Facility

Watch more in iWantTFC

Kinakapos na ng pondo ang COVAX Facility ng World Health Organization para makabili pa ng mga bakuna kontra COVID-19 na ibibigay sa ibang bansa.

Dahil dito, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay ng donasyong $1 milyon o P50 milyon ang Pilipinas.

"We were recipients of COVAX vaccines many times and it has helped a lot in our desire to vaccinate Filipinos. Ngayon sila naman ang nagkulang ng pera," sabi ni Duterte sa talumpati noong gabi ng Martes.

"The Philippines is giving $1 million... It's our turn also to return the goodwill that they have shown," aniya.

Samantala, inihayag naman ni vaccine czar Carlito Galvez na ngayong Hunyo, inaasahang darating ang halos 10 milyon doses ng COVID-19 vaccines.

Kabilang dito ang 2.2 milyong doses ng Pfizer at 2 milyon na AstraZeneca mula sa COVAX Facility.

Mayroon din umanong 1 milyong doses ng Sputnik V mula Russia, 4.5 milyon doses na Sinovac at nasa 50,000 doses ng Moderna.

Bukod pa rito, may ibibigay rin aniya mula sa kabuuang 80 million doses mga bakuna na inilaan na bilang donasyon ng Amerika sa ibang bansa.

Ayon kay Galvez, posibleng sa kalagitnaan ng Hunyo masimulan ang pagbabakuna sa A4 at A5 priority group o mga essential worker at manggagawa.

Posible namang sa Agosto mag-umpisa ang mass vaccination, ani Galvez.

Sa Setyembre o Oktubre naman, plano ng gobyerno na bigyan ng Pfizer vaccines ang nasa edad 12 pataas.

Iginiit naman ni Duterte sa publiko na pagkatiwalaan ang gobyerno sa ibinibigay nitong update sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa.

"I am giving you the guarantee na hindi kami magsinungaling at hindi kami magtimpla-timpla ng sa totoo para lumabas ang ganda," ani Duterte. "We have no business lying to you."

Muli namang nagpaalala ang pangulo sa mga sangkot sa modus na "vaccine for sale."

Wala aniyang dapat bayaran ang taumbayan sa bakunang bigay ng gobyerno.

Inutos rin ng pangulo sa mga local government unit na tiyaking komportable ang mga bibigyan ng COVID-19 vaccines dahil baka sa mahabang pila pa sila makakuha ng virus.

Target ng pamahalaang makapagbakuna ng 70 milyon ng populasyon bago matapos ang taon. Sa huling tala, nasa 5.1 milyon dose ng COVID-19 vaccines na ang na-administer sa bansa.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News