Panukalang amyenda sa Public Service Act, muling tinalakay sa Senado

MAYNILA - Dinepensahan ni Senador Grace Poe ang isinusulong niyang Senate Bill 2094 na naglalayong amyendahan ang Commonwealth Act 146 o mas kilala sa tawag na Public Service Act.

Sumentro ang unang bahagi ng interpelasyon ng mga mambabatas sa nais isulong ni Poe na malimitahan sa 25-porsyento ang employment ng mga dayuhang manggagawa sa isang public utility company sa bansa at ang limitasyon hanggang 40-porsiyentong pagmamay-ari dito ng mga dayuhan.

"This is a safeguard in the same way that we have in our trade liberalization. We have to have certain safety measures. We have to make sure that when a foreign company sets up here (invests) that they prioritized our local workers specially if those local workers have the skill to provide the service that they need," ani Poe.

Kabilang sa mga public utilities na tinutukoy ni Poe sa kanyang panukala ay nasa sektor ng power distribution, transmission at water and distribution sewerage services.

Naniniwala naman si Senate Minority Leader Franklin Drilon na ang malaking tanong dito ay kung nagagampanang mabuti ng Department of Labor and Employment na i-monitor ang isinasaad ng batas para masigurong hindi mapagkakaitan ng trabaho ang mga Pinoy kaysa amyendahan ang probisyon ng panukalang batas.

"To me it’s a question of enforcement rather than putting all kinds of rules because it is so difficult to amend the law," paliwanag ni Drilon

Dagdag pa ni Drilon, may mga umiiral nang batas na kailangan lamang na ipatupad nang tama.

May naka-linya pa sanang mga panukalang batas para talakayin ng senado subalit nagdesisyon ito na tapusin na ang sesyon alas 9:21 ng gabi para muling ipagpatuloy alas-3 ng hapon Miyerkoles.