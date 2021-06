'PAGCOR, BIR di magkatugma sa bilang ng mga POGO sa bansa'

Isang expo ng Phil-Asian Gaming sa SMX Convention Center sa Pasay City noong July 12, 2019. Jessica Fenol, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Idinipensa sa Senado nitong Martes ang panukalang batas na naglalayong linawin ang pagbubuwis sa mga Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) sa bansa.

Sa pagtatanong ni Sen. Pia Cayetano sa mga kapwa niya mambabatas, sinabi niya na magkaiba ang data na ibinibigay ng BIR at PAGCOR sa bilang ng mga POGO sa Pilipinas.

Batay sa datos ng PAGCOR, mayroon lamang 38 na POGO sa bansa subalit sa tala ng BIR, umaabot ito sa 43. Nagtugma lang ang datos ng PAGCOR at BIR sa 24 na local gaming agents meron ngayon sa bansa.

Ayon kay Cayetano, maaaring wala pa sa listahan ng PAGCOR ang limang POGO na rehistrado sa BIR.

Umaabot naman sa 136 ang service providers ng mga POGO, base sa datos mula sa PAGCOR habang 232 ang nakarehistro sa BIR.

Nais ni Cayetano na maging bahagi ng isinusulong na batas para magkaroon ng malinaw na sharing of information ang BIR at PAGCOR para magtugma ang kanilang mga datos.

”During the pandemic, there are five new POGO registered enterprises but not yet operational but they have registered,” aniya.

Ayon kay Cayetano, inaasahang tataas ang koleksyon ng buwis sa mga POGO sa sandaling maging batas ang kanyang panukala.

“If we were to combine the 5% gaming tax on the POGO and the 25% withholding tax on the employees, for 2021 it’s P28.7 billion ( projected ) and then for 2022 it’s P32 billion," aniya.

Dagdag ni Cayetano, maraming mga empleyado ng mga POGO sa basa ang nagtatrabaho dito nang walang kaukulang permit.

“Of the 196 POGO-related establishments that were inspected 7% ( 1,632 ) of the employees did not have any permit," aniya.

Naisumite na umano ang mga pangalan ng mga ito sa Bureau of Immigration at umaasa siyang may ginawang aksyon dito ang kawanihan.

Aminado si Cayetano na mayroon nang PAGCOR Charter na nag-oobliga sa mga POGO para sa 5% na franchise tax subalit mayroon mga POGO operator ang hindi sumusunod dito.

“The reason why we are including it (5% franchise tax of POGOs ) here in the POGO bill, is because one of the excuses given by some POGOs is not they are not covered by this, and they pay the flat rate for foreign businesses so we’re just making it clear that they are covered by that same 5% nothing more, nothing less," aniya.

Paliwanag ni Cayetano, sa ilalim ng kanyang panukala mabibigyang linaw ang pagbubuwis sa mga gaming related at non-gaming related activities ng mga POGO gayundin ang mga service providers na sakop naman ng 25% withholding tax.

Sa pagtatanong ni Sen. Ralph Recto, sinabi niya na wala siyang natatandaang mayroong presumptive income taxation sa bansa pero kung pagbabasehan ang datos mula sa PAGCOR, mayroong 118,000 na foreign employees ang mga POGO sa bansa noong 2019.

Base sa naturang bilang, dapat ay nakakolekta umano ang bansa ng halos P40 bilyong buwis mula sa mga POGO worker noon.

“Two percent gaming regulatory fees P5.7 billion, 5% franchise tax would have been P14.3 Billion, compensation income tax would have been P7.7 Billion under this bill, ergo roughly P38.8 Billion,” ani Recto.

Mas mataas pa umano dapat ang koleksyon dito kung pagbabasehan ang datos ng DOLE na mayroong 183,000 foreign employees ang POGO sa bansa.

Ayon pa kay Recto, sa pag-aaral ng Price Water House Coopers, ang gross gaming revenue ng bansa ay dapat umabot sa P540 billion o doble sa P287 billion na sinabi ng PAGCOR.

Sinabi naman ni Sen. Joel Villanueva na base sa records, noong 2019 ay 47% ng mga naging paglabag sa POGO licensees ay may kaugnayan sa third-party audit dahil sa kabiguang makipagtulungan sa PAGCOR accredited institutions.

“It is important to note that our very own Commission on Audit (COA) last year found deficiencies in the processes of this third party na hinire ng PAGCOR which is Global Comrci( the third party of PAGCOR ) in determining the GGR (Gross Gaming Revenue)” a ni Villanueva.

Ipagpapatuloy bukas ang pagdinig ng Senado para sa mga kinakailangang amyenda sa panukala ni Cayetano.

--Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

KAUGANY NA BALITA

Watch more in iWantTFC