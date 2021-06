'Jab Cab' planong ilunsad ng opisina ni VP Robredo

MAYNILA - Pinag-aaralan na ng Office of the Vice President ang isang paraan para mailapit sa publiko ang pagbabakuna laban sa COVID-19.

Sa panayam kay Vice President Leni Robredo sa programang “#Chooseday Tuesday” na umere sa YouTube Martes, sinabi ni Robredo na balak nila ilunsad ang "Jab Cab" kung saan dadalhin ang mga bakuna mismo sa mga lugar na malapit sa mga dapat mabakunahan ng COVID-19 vaccines.

Balak nilang unang gawin ang proyekto sa Maynila.

"We’re doing—there has been exploratory talks already with Mayor Isko. ‘Di ba mayroon kaming Swab Cab? Iyong Swab Cab namin iyong mobile lab. Ang hinahanap namin is parang parallel to Swab Cab, we’re calling it Jab Cab...Ang plano namin, pupuntahan namin iyong mga areas na ang resistance is high, pero kailangan na kailangan ng mga tao," ani Robredo.

Ilan sa mga mga target nilang mabigyan ng bakuna ay mga tricycle driver, mga nagtitinda sa palengke, at iba pang mga manggagawa na hindi makapunta sa mga vaccinate sites ng lokal na pamahalaan.



