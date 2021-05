Bayan sa Ilocos Sur, magpapa-raffle ng house and lot para sa magpapabakuna vs COVID-19

Nakarating na rin sa Ilocos Sur ang ideyang pagpapa-raffle, paraan para mahikayat ang mga tao magpabakuna kontra COVID-19.

Sa bayan ng Santa, llocos Sur, isang bahay at lupa ang ipapa-raffle sa mga magpapabakuna kontra COVID-19. Ang pa-raffle ay pormal na inanunsyo sa Facebook page ng Santa LGU nitong Lunes.

Ang bahay ay ipapatayo sa lote na personal na pagmamay-ari ni Santa Mayor Jesus Bueno Jr. sa Labut Norte sa nasabing bayan.

Aminado si Bueno na may mga residente sa kanilang bayan ang nagdadalawang-isip pa na magpabakuna.

"Hindi naman siguro pangit na gayahin ang best practices ng ibang bayan katulad ng ginawa ng Las Pinas at Pampanga na may pagbibigay ng baka, house and lot, at kung anu-ano pa. So, sa akin ay maganda 'yung house and lot kasi ito ay hindi nawawala," aniya.

Paliwanag ni Bueno na ang mga kasali sa raffle ay mga nagpabakuna na hikaos sa buhay o kabilang sa mahihirap na sektor ng bayan.

"Ipapa-raffle ito sa mga poorest among the poor, ibig sabihin, kung 'yung nagpabakuna ay senior citizen man o bata, ida-disect muna ng DSWD 'yong poorest of the poor," anunsyo ni Bueno.

Bukod sa bahay at lupa, plano pang idagdag na ipa-raffle sa tulong o donasyon ng ibang grupo o indibidwal ay bigas, motorsiklo o tricycle, at iba pang pangkabuhayan.

Ang gagamiting pera sa pagpapatayo ng bahay ay galing mismo sa personal na pera umano ni Bueno.

Inaasahang sisimulan ang pagpatatayo ng bungalow na bahay na ito ngayong Hunyo at gaganapin ang raffle sa Disyembre ngayong taon.

Paala naman ni Bueno sa mga awtoridad na kasabay pa rin ng mga ganitong paraan ay ipagpatuloy ang pagbibigay ng karagdagang impormasyon sa publiko sa kahalagahan ng pagpapabakuna kontra COVID-19 at iba pang paraan paraan ng pag-iwas rito.

