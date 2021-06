62 bahay sa San Pedro, Laguna natupok; nasa 150 pamilya apektado

MAYNILA — Nasa 130 hanggang 150 pamilya ang nananatili sa evacuation center matapos masunog ang 62 bahay sa Barangay Chrysanthemum, San Pedro City, Laguna ngayong Martes.

Sa ulat, pasado ala-1 ng hapon nang biglang sumiklab ang apoy sa Sitio Maligaya 6.

Nataranta ang mga residente at nagtakbuhan agad palabas ng mga eskinita, kaya halos wala silang naisalbang gamit.

Ayon kay Myra Tapia, nasa labas sila ng bahay nang may sumigaw na may sunog kaya pinalayo na niya ang mga anak niya at ilang damit lang ang nailabas nila.

Lahat ng gamit na kanilang naipundar ay naabo.

Inabot naman ng apoy ang ilang sasakyan sa kabilang bakod ng sitio sa Olympia Subdivision Phase 1.

Nangamba ang mga residente sa subdivision dahil sa direksyon nila papunta ang malakas na hangin. Dahil masikip ang mga eskinita sa sitio Maligaya, kinailangang butasin ang pader sa Olympia Subdivision para doon ipasok ang mga hose ng mga bombero.

Mabilis kumalat ang sunog sa mga bahay dahil karamihan sa mga ito ay gawa sa light materials at dikit-dikit pa.

Umabot sa 2nd alarm ang sunog na idineklarang fire under control bandang 3:30 na ng hapon.

Reklamo naman ng nasunugan ng sasakyan na si Jun Orcullo, walang fire hydrant sa kanilang subdivision at mababa ang pader na naghahati sa kanilang lugar at sa Sitio Maligaya 6.

Ang mga apektadong pamilya ay pansamantalang mananatili sa Chrysanthemum Elementary School.

Ayon kay barangay chairman Resty Hernández, 9 hanggang 12 na classroom ang ipagagamit sa mga nasunugan, kung saan 3 hanggang 4 na pamilya ang mananatili sa bawat kwarto depende sa laki ng pamilya.

Tinitiyak naman nila na masusunod ang health protocols para maiwasan ang pagkalat ng anumang sakit.

Ayon naman sa BFP San Pedro, iniimbestiagahan pa nila ang pinagmulan ng apoy at inaalam pa ang halaga ng mga nasunog na ari-arian.

