WalangPasok: Mayo 31, Miyerkoles, dahil sa bagyong Betty

MAYNILA — Suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong Miyerkoles, Mayo 31, bilang paghahanda sa masamang panahong dala ng bagyong Betty.

Kabilang sa mga nag-anunsyo ng suspensyon ng klase ang mga sumusunod.

LAHAT NG ANTAS

OCCIDENTAL MINDORO

-Mamburao

-Rizal

-Santa Cruz

-San Jose



PRESCHOOL HANGGANG SENIOR HIGH SCHOOL

Licuan-Baay, Abra

Tuba, Benguet



PRESCHOOL HANGGANG ELEMENTARY

Baguio City

Kasalukuyang nakataas ang Signal No. 2 sa Batanes, habang nasa ilalim naman ng Signal No. 1 ang mga lalawigan ng Cagayan, Apayao, bahagi ng Ilocos Norte, bahagi ng Kalinga, bahagi ng Abra, at bahagi ng Isabela.

Bagama’t hindi magla-landfall ang bagyong Betty, inaasahan namang mahihila nito ang southwest monsoon o habagat na maaring magdala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa.