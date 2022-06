Platinum Jubilee spirit ramdam na sa London

LONDON - Ramdam na ang Platinum Jubilee spirit sa London. Handa na ang Horse Guard’s Parade at the Mall sa tapat ng Buckingham Palace para sa Queen’s birthday parade sa Huwebes.

Nakasabit na rin sa iba’t ibang sulok ng London ang Union Jack o ang watawat ng UK. Mabenta na rin ang samu’t saring commemorative at souvenir items, gaya ng figurines, plato at key rings. Kaya sabik na ang mga Pilipino sa engrandeng selebrasyon.

Photo courtesy of Joefer Tacardon

“Congratulations! I wish you’ll have more years to have your birthday,” sabi ni Julie Aquino, Filipino migrant sa England.

“To Her Majesty, the Queen, happy Platinum Jubilee. May you reign longer and have good health,” sabi ni Princess Bea, Pinay sa England.

Photo courtesy of Joefer Tacardon

“Happy Jubilee. May you reign forever. All the best,” sabi ni Jovir, Pinoy sa England.

Photo courtesy of Joefer Tacardon

SANDRINGHAM, UK

Sa Sandringham, dinarayo na rin ng mga turista ang Sandringham Estate sa Norfolk, England. Dito matatagpuan ang pribadong country home ng British monarchs mula pa noong 1862.

Pwedeng bisitahin ang Sandringham house and gardens kung saan tampok ang exhibit tungkol sa Royal family. Bilang bahagi ng Platinum Jubilee, dadaan naman sa London ang Queen’s baton relay ng Birmingham 2022 Commonwealth Games.

Isa sa napiling batonbearers ang Pinay nurse at ang Our Health Heroes’ Lifetime Achievement awardee na si Ediscyll Lorusso.

Itinuturing na malaking karangalan ng Senior Thrombosis Nurse Specialist na maging bahagi ng selebrasyon at maging kinatawan ng Filipino community.

Nauna na ring inanunsyo, na ang traditional trooping the colour at balcony appearance sa Buckingham palace sa June 2 ay limitado lang sa working members ng Royal Family.

Kaya ang kontrobersyal na Duke at Duchess of Sussex na si Prince Harry at Meghan, ay di makikita sa balkonahe.

Sabi ng dating Royal correspondent ng The Sun, News of the World at Daily Express at ngayon ay book author ng ilang libro tungkol sa royal family na si Rob Jobson, mas maganda kung magkaka-ayos ang lahat dahil lalong bumabagsak ang popularidad ng dalawa sa UK.

Hindi rin daw apektado ng sigalot ang popularidad ng Reyna. “The longer it goes on, the less credibility the two are gaining,” sabi ni Rob Jobson, former Royal correspondent at book author.

Ayaw rin umano ng publiko na mabaling ang atensyon sa Sussexes dahil ito ay importanteng araw ng Reyna.

“I admire her commitment to public service, her dedication to her role.” sabi ni Jane Ridley, book author ilang libro tungkol sa royal family. Magsisimula ang Platinum Jubilee celebration sa June 2 hanggang sa June 5.

(Kasama ang ulat ni Joefer Tacardon sa Sandringham, UK )

