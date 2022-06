Pinoy singer kakatawan sa Norway sa WCOPA

OSLO - Dinadayo pa ng mga Pinoy sa Norway ang concert sa Oslo ng fast rising Pinoy talent na si LJ Amorsolo.

Tubong Apayao ang 25-taong gulang na singer na dumating sa Norway noong 2020 para magtrabaho at tuparin ang pangarap sa ibang bansa.

Ngayon, nagbubunga na ang pagsisikap ni Amorsolo, nagkaroon siya ng mini-concert kamakailan at may international talent competition na sasalihan ngayong taon.

“So yung purpose po ng mini-concert na mangyayari today is para i- showcase yung talent ko po sa mga Pinoy and sa ibang Norwegians din na ininvite namin. Kasi baguhan pa lang po ako dito at ‘di pa ako nakitang kumanta,’’ sabi ni Amorsolo, Pinoy singer.

Kakatawanin niya ang Norway sa World Championship of Performing Arts o WCOPA.

Ang WCOPA ay ang nag-iisang talent olympics sa mundo para sa pinakamahuhusay sa musika at performing arts.

Sa WCOPA unang nakilala at nagpabilib ang Pinoy talents na sina Jed Madela, Rhap Salazar, 4th Impact, Junior New System, at child star na si Nhikzy Calma.

Todo-suporta naman ang kanyang Norweigian partner na naka-isip na gawin ang kanyang mini-concert para makilala si LJ ng mga kababayang Pinoy at Norwegian.

“So it is a very good preparation for LJ to represent Norway to WCOPA. So he’s been practicing a lot these days and putting such a concert on,” sabi ni Tom Espen Hansen, partner ni LJ.

Nakatakda ang laban ni LJ sa WCOPA sa darating na July 21-30, gaganapin ito sa California, USA. Makakasama niya rito ang Norwegian na si Ingrid Vingelen-Digre.

“I’m 19 years old and I'm from Norway. I'm with the national team in WCOPA with LJ,” pagpapakilala ni Ingrid Vingelen-Digre, Norwegian singer.

Bagamat Norway ang kanyang kakatawanin sa darating na kumpetisyon, dala-dala pa rin ni LJ ang pusong Pilipino at handa siyang ipamalas ang galing ng Pinoy sa global stage.

