PDEA: Drug war dapat palakasin ng Marcos Jr. administration

MAYNILA - Nanawagan si Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Director General Wilkins Villanueva sa paparating na administrasyon ni president-elect Ferdinand Marcos Jr. na lalo pang palakasin ang nasimulang “war on drugs” ng Duterte administration.

Ayon kay Villanueva, naging positibo ang naidulot ng anti-drug campaign sa pagbawas ng krimen sa Pilipinas.

“Ipagpatuloy, kung hindi, mas palakasin, mas paigtingin ang ating kampanya kontra iligal na droga. Dahil itong kampanya natin sa iligal na droga, ito ‘yong pinaka-foundation kung ano ang magiging resulta ng peace and order ng ating bansa," aniya.

Sa kanyang ulat ng mga nagawa ng PDEA sa drug war, sinabi ni Villanueva na bumaba ang crime rate ng bansa mula 45% noong 2016 sa 26 porsyento ngayong 2022.

Pero aminado si Villanueva na hindi natupad sa panahong ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na 6 na buwan ang pagsugpo sa droga.

Inulat pa niyang sa gitna ng COVID-19 pandemic humina ang bentahan ng droga pero napunta naman sa online.

Lumakas naman aniya ang paggamit ng marijuana sa bansa noong panahon ng mga lockdown, sabay ng paghina ng pasok sa bansa ng shabu.

“A lot has been said that the president has not kept his promise. He admitted he underestimated the severity of the problem. The truth of the matter is, the promise never died down. It is very much alive. In fact it would linger with an established framework—the supply and reduction with emphasis on reformation and reintegration of persons who use drugs," ani Villanueva.

Kabilang sa mga anti-drug operations, ayon kay Villanueva, ang rehabilitasyon ng mahigit 1 milyong sumukong drug surrenderer.

“Thanks to the establishment of drug reformation centers in the barangays, I am certain that more lives were saved than perished," aniya.

Dinepensahan din ni Villanueva ang mga kaso ng mga napapatay sa anti-drug operations.

"The war on drugs is unfoundedly blamed for unlawful deaths. However, these losses of lives were the result of violent actions of drug pushers towards law enforcers during lawful operations. Taking human lives was never the intent of anti-drug operations," aniya.

Sa tala ng PDEA mula Hulyo 2016 hanggang Marso 2022, 6,241 ang bilang ng mga drug suspect na napatay sa mga anti-drug operations.

Ayon naman sa hiwalay na bilang ng ABS-CBN Investigative and Research Group mula sa araw ng pagkapanalo ni Duterte noong Mayo 2016 hanggang Mayo ngayong taon, mahigit 7,000 na ang napatay.

Sa bilang na ito, halos 70 porsyento o 4,780 ay namatay sa law-enforcement operations.

Umabot pa sa International Criminal Court ang mga reklamo ng patayan sa drug war pero nahinto noong nakaraang taon ang dapat sanang imbestigasyon nito rito.

Dati nang ipinangako nina president-elect Marcos at vice-president-elect Sara Duterte ang pagpapatuloy ng drug war sa kanilang administrasyon.

Sinabi naman ng Commission on Human Rights (CHR) na kailangang ibahin ng susunod na administrasyon ang pagtimon sa drug war.

Sagot ni Villanueva sa mga kritiko ng drug war:

"The human life is worth saving. The government threw itself wholeheartedly in giving second chances to those who wish to right their wrongs and tread the road to recovery. To the persistent critics who contend that drug war is a failure, I respect your right to free speech. You may have articulated your opinions based on what you see in the news or heard in social media and not on actual experiences," aniya.

Dagdag niya, mas mahalagang makita umano ang epekto ng giyera kontra droga sa mga tinaguriang drug-cleared communities.

DANAO: DUTERTE ADMIN ‘GOLDEN ERA’ NG PNP

Itinanghal naman ni acting PNP chief Lt. Gen. Vicente Danao Jr. ang panahon ni Duterte bilang “golden era” ng pulisya.

Ang PNP ang siyang naging lead agency ng drug war sa pagpasok ng administrasyon.

Nabigyan din ng mas mataas na budget ang pulisya—higit P169 bilyon para sa 2022 kumpara sa halos P76 bilyon noong 2016.

Tumaas din ng 500% ang sahod ng mga pulis.

Si Danao ang ika-8 hepe ng PNP na naitalaga sa ilalim ni Duterte.

“We assure our outgoing commander-in-chief that we will sustain the golden era of the Philippine National Police… Your efforts and contributions to the PNP will never be forgotten. We will be forever grateful to the gains and generosity that guided the accomplishments of your beloved PNP," aniya.

Dagdag ni Danao, dahil nasimulan na rin noong panahon ni Duterte ang pagpapalakas sa pulisya, kailangan na lang umanong ituloy ito ng susunod na administrasyon.