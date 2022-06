Jubilee ni Queen Elizabeth II, inspirasyon ng manunulat at artists

LONDON - Inaabangan na ang selebrasyon ng Platinum Jubilee ng longest reigning British monarch na si Queen Elizabeth II ngayong Hunyo na official holiday sa UK.

Samu’t saring paghahanda ang inalatag ng United Kingdom sa selebrasyon ng ika-pitumpung taon ng pag-upo sa trono ng Reyna ng United Kingdom, the Realms at Commonwealth.

February 6, 1952 nang maging Reyna ng United Kingdom ang noon ang 25 taong gulang na si Princess Elizabeth, matapos pumanaw ang kanyang ama na si King George the VI.

Siya ang kauna-unahang British monarch na tumuntong at bibigyan ng pagpupugay sa kanyang ng Platinum Jubillee celebrations.

“Never before has there been a Platinum Jubilee. It’s a celebration of 70 years on the throne, which in itself is amazing. In fact, this has been an incredibly successful reign, so it’s a very positive moment,” sabi ni Professor Jane Ridley, may-akda ng mga aklat tungkol sa Royal Family.

Naglabas rin ng libro si Ridley tungkol sa lolo ng Reyna na pinamagatang George V: Never a Dull Moment.

Sa pagharap ni Ridley sa foreign press na inorganisa ng Foreign Press Association London, tinalakay niya ang legacy na iiwan ng Reyna.

Inspired din sa pagsusulat ng aklat sa Royal family hindi lang si Prof. Jane Ridley, gayundin ang iba pang authors at artists.

Isa rito si Owen Grant Innes, British-Canadian na gumawa ng 27-piece art works na base sa mga okasyon sa buhay ng Reyna: mula ng siya'y isilang, koronahan, pagbiyahe niya sa ibang bansa, iconic moments, maging ang pagkahilig niya sa aso, tulad ng kanyang beloved Corgis.

“The Queen connected me to a world beyond my own, through a sense of history and traditions I felt connected to a distant countries and far off lands, places I had only seen on the map, to the vastness of the Commonwealth,” sabi ni Innes. Kasabay nito, tinapos niya bilang lockdown project ang pop art style book na pinamagatang “Duty: A Love Letter to Queen Elizabeth II.”

“Surely this woman worked through her way into my heart and through her, and through the Commonwealth. I called the book “Duty” because she inspired us with a sense of duty and dedication,” sabi ni Owen Grant Innes, may-akda ng “Duty.”

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: