Fiesta Filipiniana muling idinaos sa Barcelona

BARCELONA - Matapos ng mahigit dalawang taong lockdown dahil sa pandemya, buhay na buhay na muli ang Pinoy community sa Barcelona. Tuloy na muli ang mga Pista ng Filipiniana at family day.

Mapabata, teenager o matanda, nagkita-kita na muli at puno ng pananabik dahil sa Pinoy celebrations.

Ipinagdiwang ng Kapulungan ng mga Lider Pinoy sa Barcelona o KALIPI ang “Fiesta Filipiniana y Convivencia.” Ito’y taunang dinaraos bago mag-pandemya.

Tampok sa pista ang kantahan, sayawan, at mga panindang pagkaing Pilipino. Nandoon din ang Pinoy nurses para maglingkod.

“Kahit nandito lang ang ating pandemic, at least dito sa Europa ay wala na talaga halos. Pero sa event na ito we prepared it together with Ayuntamiento de Barcelona kasi sila ang nagbibigay ng go-signal kung si o no,” sabi ni Miguel Mirabueno, Pangulo ng KALIPI.

Sabik ang mga tao na magkita-kita muli, pero naroon pa rin ang pag-iingat.

“Siyempre yung takot nandiyan pa rin pero kung lagi nating iisipin yung takot, hindi natin mae-enjoy kung anong meron tayo ngayon,” sabi ni Flor Jane Ambrocio, residente ng Barcelona.

“Maraming salamat at pwede na uli tayong magkatipon-tipon, magsaya, magdaos ng ganitong okasyon. Matagal na ring panahon na hindi tayo nakapagtipon-tipon ng ganito,” sabi ni Cora Portillo, residente ng Barcelona.

Dumalo rin ang Konsulado ng Pilipinas at ang mga kinatawan ng iba’t ibang institusyon ng Barcelona government para ipadama ang kanilang suporta at pagsang-ayon sa mga pagbabalik ng events.

“It’s a plural and diverse city and the Filipino community, it’s the biggest in our city, you compare with the rest of Spain and this is a great community because it tries to preserve the beliefs, the identity, the values, and the language in our city,” sabi ni Khalid Ghali Bada, Cultural Commissioner ng Barcelona.

Nagdaos naman ng family day ang Church of St. James The Less. Bitbit ang buong pamilya, mga bata, teenager at matatanda. May mga picnic kaya busog sa dami ng pagkain.

“Ngayon ay nakalabas na. Nag-enjoy ang mga bata, naglaro ng basketball, football, kahit matatanda, teenager, lahat halos kami nag-e-enjoy. Family day ito, picnic, kainan, kain ng ice-cream,” sabi ni Remy Bacungan, residente ng Barcelona.

Nagluwag na ang Spain dahil pababa pa rin ang bilang ng mga nasa ospital at ICU dahil sa mahigit 90% na ng populasyon ang bakunado.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: