Nanawagan si incoming Department of Social Welfare and Development (DSWD) Sec. Erwin Tulfo sa mga bumabatikos sa pagkakapili sa kanya ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na bigyan naman siya ng pagkakataon para mapakitang kaya niya ang trabahong ibinibigay sa kanya.

Sa "Laging Handa" public briefing, nagbigay ng "6 hanggang 12 buwan" na palugit si Tulfo para sa mga kritiko.

“Siguro kahit hanggang May 31, 2023, kapag hindi ako nakadeliver ako na mismo ang bababa sa pwesto and I will ask President Bongbong Marcos that time na ‘sir palitan niyo na po ako hinidi ko po nadeliver iyong inatas ninyo sa akin na trabaho, hindi ko po natutulungan ang mga kababayan natin on time kasi I promised them na help will come on time’ Kapag hindi ko po nagawa iyon ako na po ang mismo ang bababa sa pwesto,” sabi ni Tulfo.

“Pero kapag nagdeliver naman po ako siguro hayaan na po ako tapusin ang termino ko in 6 years,” dagdag pa niya.

Aniya, ipinarating na sa kanya ni incoming Executive Sec. Vic Rodriguez ang mga gusto ni Marcos Jr. na dapat unahin sa DSWD. Kabilang dito ang pagsasaayos ng sistema ng pagbibigay ng ayuda.

“Nakausap ko si incoming Executive Secretary Rodriguez at ang instruction sa kanya ni President-elect Marcos na ibaba sa akin ay sabihin na gusto niyang idigitalized ang pagbibigay ng ayuda sa DSWD para mas mabilis,” sabi ni Tulfo

“At the same time, linisin ang DSWD ang mga hindi na kinakailangan diyan, ay alisin na. At i-compare ko iyong listahan sa listahan ng LGU particular ng barangay, kung sino talaga ang nangangailangan ng ayuda para hindi masayang. Iyong mga hindi nabibigyan, mabibigyan na ngayon,” dagdag pa niya.

Hindi rin aniya pabor si Marcos Jr. na magtalaga ng mga matataas na opisyal sa DSWD na mga hindi naman nasa loob ng ahensya.

“We need people na nasa baba lang na hindi nabigyan ng opportunity na itaas natin, iakyat natin because sila po ang nakakaalam sa mga problema noon pa man. 6 years lang naman po ito… Iakyat ho sila ilagay sila as Usec, Asec, Director, nakapalibot po sa Osec para po mabigyan tayo ng advice sa mga dapat gawin," ani Tulfo.

Inihayag naman ni Tulfo na isasara na niya ang kanyang “Erwin Tulfo Action Center” para maging opisina na ito ng ACT-CIS.

Gayunman, balak niyang magkaroon sana ng kahit isang programa sa TV at radio station kada linggo para doon maipaliwanag ang mga ginagawa ng kanyang magiging departamento, at tumanggap na rin ng mga reklamo ng taumbayan na maaari niyang matugunan bilang kalihim ng DSWD.