Committee report sa e-sabong, na-sponsor na sa plenaryo ng Senado

MAYNILA - Ini-sponsor na sa plenaryo ng Senado ang Committee Report hinggil sa ginawang imbestigasyon ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs hinggil sa pagkawala ng ilang sabongero na sangkot sa e-sabong.

Sabi ng chairman ng komite na si Senator Ronald "Bato" dela Rosa, sa kanilang isinagawang apat na pagdining, lumabas na may pitong magkakahiwalay na insidente na pagkawala ng mga sabungero kung saan 32 indibidwal ang nawawala.

Isa aniya sa posibleng motibo ay “tiyope” o yung pinapatalo ang sariling manok para manalo ang kalaban.

Posible rin anyang motibo ay cloning ng e-sabong website.

Sabi ni dela Rosa, isa sa kapansin-pansin na nadiskubre nila sa pagdinig ay ang pattern sa pagdukot at ang pagkakatagpo sa mga sasakyan ng mga biktima.

"Further, the arenas in Manila, Sta. Cruz, Laguna, and Lipa, Batangas, where the missing persons disappeared on different occasions are all under the management and operation of Lucky 8 Star Quest, Inc which included Mr. Charlie 'Atong' Ang as one of its stockholders and corporate officer. Several security personnel of Lucky 8 Star Quest, Inc. were likewise positively identified by the witnesses as being involved in the alleged abduction of the missing persons. Mr. President, these notable findings can hold water and indisputably, speak for themselves," aniya.

Inisa-isa ni dela Rosa ang mga rekomendasyon ng kanyang komite.

Kabilang dito ang masiguro ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) na walang access ang mga menor de edad sa lahat ng electronic gambling platforms.

Ang mga money transfer facilities hindi rin dapat ma-access ng mga menor de edad para sa sugal.

Pinasusupinde sa mga lokal na pamahalaan ang business permit ng mga sabungan na walang CCTV camera.

Pinakikilos din ang BIR para kolektahin ang mga buwis mula sa e-sabong operators.

Inatasan rin ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na imbestigahan pa ang mga opisyal, tauhan, empleyado ng Lucky 8 Star Quest kabilang si Charlie "Atong" Ang na ilang beses nabanggit ang pangalan sa pagdinig.

Pinaiimbestigahan din sa Senado ang iba pang kaso ng nawawalng sabungero, at pinamomonitor sa PNP ang mga ilegal na e-sabong.

Pinabibigyan din sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng tulong pinansyal ang mga kapamilya ng nawawalang sabungero, at pinasasama rin sa pagtuturo ng GMRC ang epekto ng pagsusugal.

Para naman sa legislative action, inirekomenda ang mga sumusunod:

Amyenda sa Cockfighting Law

Pagsasabatas ng reward system

Pinalalakihan ang penalty sa kasong obstruction of justice

Panahon na umano para magpasa ng batas na nag-uutos sa mga LGU na i-require ang CCTV camera sa lahat ng establisimiento

Pinaaamyendahan din ang Presidential Decree No. 1869 na may kaugnayan sa PAGCOR

"These recommendations provided in the Committee Report were formulated for the purpose of achieving the greater good and to prevent the devastation that already touched on many families. If we are to venture and pushed through e-sabong then we must first have adequate laws to regulate them as a pre-requisite for its operation. Without it, confusion and disorder becomes inevitable," ani Dela Rosa.